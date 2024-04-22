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Haberler Fotohaber Altın Fiyatları Canlı Takip (22 Nisan 2024) | Bugün 22 ayar bilezik fiyatı, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:52

Altın Fiyatları Canlı Takip (22 Nisan 2024) | Bugün 22 ayar bilezik fiyatı, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları grafiği yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundaki gelişmelerden etkilenen sarı metalin fiyatı uzun bir aranın ardından düşüşe geçti. Alış-satış rakamları üzerinde dalgalanma sürerken gram altın fiyatı yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons fiyatı kaç TL sorusu yeni haftaya düşüşle başlaması sebebiyle gündemdeki yerini aldı. İşte, 22 Nisan 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı…

Altın Fiyatları Canlı Takip 22 Nisan 2024 | Bugün 22 ayar bilezik fiyatı, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons fiyatı kaç TL sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Sarı metalin fiyatı geçtiğimiz hafta ons değerinin yeni bir rekora imza atmasına bağlı olarak yükselmişti. İyi bir yatırım aracı olması sebebiyle güvenli liman olarak görülen altının gram fiyatı yeni haftaya düşüşle başladı. İşte 22 Nisan 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel rakamlar…

Altın Fiyatları Canlı Takip 22 Nisan 2024 | Bugün 22 ayar bilezik fiyatı, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.470,46
SATIŞ(TL) 2.470,81

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Altın Fiyatları Canlı Takip 22 Nisan 2024 | Bugün 22 ayar bilezik fiyatı, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.195,00
SATIŞ(TL) 4.276,00

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Altın Fiyatları Canlı Takip 22 Nisan 2024 | Bugün 22 ayar bilezik fiyatı, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 17.301,00
SATIŞ(TL) 17.562,00

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Altın Fiyatları Canlı Takip 22 Nisan 2024 | Bugün 22 ayar bilezik fiyatı, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ TL?

ALIŞ(USD) 2.355,65
SATIŞ(USD) 2.356,00

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