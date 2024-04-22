Altın Fiyatları Canlı Takip (22 Nisan 2024) | Bugün 22 ayar bilezik fiyatı, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
11:52
Altın fiyatları grafiği yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundaki gelişmelerden etkilenen sarı metalin fiyatı uzun bir aranın ardından düşüşe geçti. Alış-satış rakamları üzerinde dalgalanma sürerken gram altın fiyatı yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons fiyatı kaç TL sorusu yeni haftaya düşüşle başlaması sebebiyle gündemdeki yerini aldı. İşte, 22 Nisan 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı…