Altın Fiyatları Canlı Takip (22 Nisan 2024) | Bugün 22 ayar bilezik fiyatı, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons fiyatı kaç TL sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Sarı metalin fiyatı geçtiğimiz hafta ons değerinin yeni bir rekora imza atmasına bağlı olarak yükselmişti. İyi bir yatırım aracı olması sebebiyle güvenli liman olarak görülen altının gram fiyatı yeni haftaya düşüşle başladı. İşte 22 Nisan 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel rakamlar…