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Haberler Fotohaber Altın fiyatları ne kadar? 7 Mart 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.03.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 14:37

Altın fiyatları ne kadar? 7 Mart 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşların gündeminde olan dalgalanmada bugün gram altın var. 7 Mart Perşembe alış fiyatını 2.206,62 TL'den açan gram altının satış fiyatı ise 2.206,95 TL olarak vatandaşla buluşuyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar? İşte, 7 Mart 2024 canlı gram altın, çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...

Altın fiyatları ne kadar? 7 Mart 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında değişkenlik devam ediyor. Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın 2200 lira eşiğini aştı. Hafta başından beri farklılık gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar? 7 Mart 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.206,62
SATIŞ(TL) 2.206,95

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Altın fiyatları ne kadar? 7 Mart 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.756,00
SATIŞ(TL) 3.847,00

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Altın fiyatları ne kadar? 7 Mart 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 15.216,00
SATIŞ(TL) 15.446,00

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Altın fiyatları ne kadar? 7 Mart 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.154,60
SATIŞ(USD) 2.154,99

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