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Haberler Fotohaber Altın fiyatları son dakika: 20 Temmuz canlı gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.07.2023 06:27 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 06:27

Altın fiyatları son dakika: 20 Temmuz canlı gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları hareketliliği gözlemleniyor. Alım satım kar amacı güden vatandaşların gözü kulağı altın kuru son dakika gelişmelerinde. Hafta sonuna kısa süre kala yatırımcılar altın alış satış fiyatı üzerinden ellerindeki altınları nasıl değerlendireceğini araştırmakta. Bu noktada çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı yatırımcılar tarafından sürekli bakılmakta. Peki 20 Temmuz canlı gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte altın fiyatları son durum

Altın fiyatları son dakika: 20 Temmuz canlı gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı gündemdeki yerini koruyor. İç ve dış piyasalardaki hareketlilik sonrası altın fiyatı dalgalı halini sürdürürken, yatırımcılar elindeki altını satıp satmama konusundaki fikirlerini altın fiyatları grafiğine bakarak belirliyor. Gram altın fiyatı an itibariyle 1716 lirayken, yarım altın 5 bin 600 sınırını aşmış durumda. Peki, Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Temmuz 2023 alış satış altın fiyatları canlı takip ekranı

Altın fiyatları son dakika: 20 Temmuz canlı gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

20 TEMMUZ 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

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Altın fiyatları son dakika: 20 Temmuz canlı gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.716,20

SATIŞ (TL) 1.716,53

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 2.789,00

SATIŞ (TL) 2.889,00

Altın fiyatları son dakika: 20 Temmuz canlı gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL)5.612,00

SATIŞ (TL) 5.779,00

Altın fiyatları son dakika: 20 Temmuz canlı gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL): 11.207,00

SATIŞ (TL) 11.505,00

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