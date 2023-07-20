Giriş Tarihi: 20.07.2023 06:27 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 06:27

Altın fiyatları son dakika: 20 Temmuz canlı gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları hareketliliği gözlemleniyor. Alım satım kar amacı güden vatandaşların gözü kulağı altın kuru son dakika gelişmelerinde. Hafta sonuna kısa süre kala yatırımcılar altın alış satış fiyatı üzerinden ellerindeki altınları nasıl değerlendireceğini araştırmakta. Bu noktada çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı yatırımcılar tarafından sürekli bakılmakta. Peki 20 Temmuz canlı gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte altın fiyatları son durum