Giriş Tarihi: 19.03.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
16:03
Amasya, Çorum ve Yozgat'ta okullar tatil mi? Gözler Valilikte! 20 Mart yarın okullar tatil mi?
Mart ayının son haftasında etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava, Amasya, Çorum ve Yozgat'ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenciler ve veliler gözlerini valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevirdi. Meteorolojiden gelen uyarıların ardından 20 Mart Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Amasya, Çorum ve Yozgat'ta 20 Mart'ta okullar tatil olacak mı?