Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Amasya, Çorum ve Yozgat'ta okullar tatil mi? Gözler Valilikte! 20 Mart yarın okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 19.03.2025 16:03 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 16:03

Amasya, Çorum ve Yozgat'ta okullar tatil mi? Gözler Valilikte! 20 Mart yarın okullar tatil mi?

Mart ayının son haftasında etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava, Amasya, Çorum ve Yozgat'ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenciler ve veliler gözlerini valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevirdi. Meteorolojiden gelen uyarıların ardından 20 Mart Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Amasya, Çorum ve Yozgat'ta 20 Mart'ta okullar tatil olacak mı?

Amasya, Çorum ve Yozgat’ta okullar tatil mi? Gözler Valilikte! 20 Mart yarın okullar tatil mi?

Amasya, Çorum ve Yozgat'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Yolların kapanması, buzlanma tehlikesi ve olumsuz hava koşulları sebebiyle valiliklerden yapılacak duyurular merakla bekleniyor. 20 Mart Çarşamba günü için okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Amasya, Çorum ve Yozgat'ta yarın okullar tatil mi?

Amasya, Çorum ve Yozgat’ta okullar tatil mi? Gözler Valilikte! 20 Mart yarın okullar tatil mi?

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat'ta bugün okullar tatil edilmedi. Ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle Yozgat Valiliği'nden gelebilecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Valilikten yapılacak resmi duyurular doğrultusunda herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Amasya, Çorum ve Yozgat’ta okullar tatil mi? Gözler Valilikte! 20 Mart yarın okullar tatil mi?

ÇORUM OKULLAR TATİL Mİ?

Çorum Valiliği ile sorgulanan kar tatili açıklamaları henüz 20 Mart Perşembe günü için gelmedi. İlde etkili olan kar yağışının devam etmesi durumunda tedbir alınıp alınmayacağı merak ediliyor.

Amasya, Çorum ve Yozgat’ta okullar tatil mi? Gözler Valilikte! 20 Mart yarın okullar tatil mi?

AMASYA OKULLAR TATİL Mİ?

Amasya Valiliği'de 20 Mart Perşembe günü için kar tatili açıklaması yapmadı.

Amasya, Çorum ve Yozgat’ta okullar tatil mi? Gözler Valilikte! 20 Mart yarın okullar tatil mi?