Amasya, Çorum ve Yozgat’ta okullar tatil mi? Gözler Valilikte! 20 Mart yarın okullar tatil mi?

Amasya, Çorum ve Yozgat'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Yolların kapanması, buzlanma tehlikesi ve olumsuz hava koşulları sebebiyle valiliklerden yapılacak duyurular merakla bekleniyor. 20 Mart Çarşamba günü için okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Amasya, Çorum ve Yozgat'ta yarın okullar tatil mi?