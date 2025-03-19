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Haberler Fotohaber Ankara'da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe kar tatili için gözler Ankara Valiliği duyurularında!
Giriş Tarihi: 19.03.2025 15:05 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:05

Ankara'da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe kar tatili için gözler Ankara Valiliği duyurularında!

Ankara'da yarın okullar tatil mi 20 Mart Perşembe günü için sorgulanıyor. Meteoroloji hava durumu raporlarının beklediği üzere Başkent için yağış geldi. Yoğun kar yağışı olduğu zamanlarda eğitime ara vererek tedbir alan valilikler bu noktada en çok araştırılanlar arasında. Kar tatili kontrolü için de gözler Ankara Valiliği duyurularına döndü. Peki; Ankara'da okul var mı?

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe kar tatili için gözler Ankara Valiliği duyurularında!

Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusu Valilik kanallarına yöneltiliyor. Kar yağışının etkili olduğu Başkent için eğitime ara kararı çıkacak mı merak konusu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler duyuru ekranını takip ediyor. Peki; 20 Mart Perşembe Ankara'da okul var mı?

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe kar tatili için gözler Ankara Valiliği duyurularında!

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da beklenen kar yağışı etkili oldu. Kar tatili olması ihtimaline karşın Ankara Valiliği duyuruları takip ediliyor. Ancak 20 Mart Perşembe günü için henüz eğitime ara verildiğine dair bir açıklama bulunmuyor.

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Ankara’da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe kar tatili için gözler Ankara Valiliği duyurularında!

ANKARA HAVA DURUMU

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe kar tatili için gözler Ankara Valiliği duyurularında!

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, bu akşam saatlerine kadar bölge genelinde kuzeyli yönlerden orta yer yer kuvvetli (40-70 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe kar tatili için gözler Ankara Valiliği duyurularında!

ZİRAİ DON UYARISI

Gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden; Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalıdır.