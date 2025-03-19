Giriş Tarihi: 19.03.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
15:05
Ankara'da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe kar tatili için gözler Ankara Valiliği duyurularında!
Ankara'da yarın okullar tatil mi 20 Mart Perşembe günü için sorgulanıyor. Meteoroloji hava durumu raporlarının beklediği üzere Başkent için yağış geldi. Yoğun kar yağışı olduğu zamanlarda eğitime ara vererek tedbir alan valilikler bu noktada en çok araştırılanlar arasında. Kar tatili kontrolü için de gözler Ankara Valiliği duyurularına döndü. Peki; Ankara'da okul var mı?