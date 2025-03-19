Ankara’da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe kar tatili için gözler Ankara Valiliği duyurularında!

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da beklenen kar yağışı etkili oldu. Kar tatili olması ihtimaline karşın Ankara Valiliği duyuruları takip ediliyor. Ancak 20 Mart Perşembe günü için henüz eğitime ara verildiğine dair bir açıklama bulunmuyor.