Giriş Tarihi: 01.03.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
23:34
Ateş Kuşları 46. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! ATV Ateş Kuşları fragmanı yayınlandı mı?
Ateş Kuşları 46. Yeni Bölüm fragmanı ATV dizi ekranlarında takip ediliyor. Her hafta Cuma günleri yayımlanan sıcak aile hikayesi izleyenleri ekran başına kitliyor. İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı yapım gündemde. Peki, Ateş Kuşları fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? İşte, detaylar…