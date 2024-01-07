Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
15:18
Aydın Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? AK Parti Muğla belediye başkan adayı Aydın Ayaydın geçmişi ve kariyeri
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Muğla Belediye Başkan adayını da duyurdu. Ak Parti Muğla Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Aydın Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…