Aydın Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? AK Parti Muğla belediye başkan adayı Aydın Ayaydın geçmişi ve kariyeri

AK PARTİ MUĞLA BELEDİYE BAŞKANI ADAYI AYDIN AYAYDIN KİMDİR?

31 Aralık 2024 Türkiye yerel seçimlerinde AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Aydın Ayaydın oldu.

20 Ağustos 1951 Derik, Mardin'de dünyaya geldi. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İktisat konusunda yüksek lisans ve doktora yaptı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeliği, 1993 yılında ekonometri profesörü oldu.

Eylül 1992'de dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından YÖK üyeliğine atanmış ve 1995 yılının Kasım ayında DYP'den milletvekili adayı olabilmek için istifa etmiş ancak milletvekili seçilememiştir.