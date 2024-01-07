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Haberler Fotohaber Aydın Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? AK Parti Muğla belediye başkan adayı Aydın Ayaydın geçmişi ve kariyeri
Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 15:18

Aydın Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? AK Parti Muğla belediye başkan adayı Aydın Ayaydın geçmişi ve kariyeri

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Muğla Belediye Başkan adayını da duyurdu. Ak Parti Muğla Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Aydın Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…

Aydın Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? AK Parti Muğla belediye başkan adayı Aydın Ayaydın geçmişi ve kariyeri

AK Parti Muğla Belediye Başkan adayı bu şehirde oy kullanacak seçmenlerin araştırma konusu oldu. AK Parti Muğla Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli sorusuyla incelenen isim bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. İşte AK Parti Muğla Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'ın kariyeri ve önceki görevleri…

Aydın Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? AK Parti Muğla belediye başkan adayı Aydın Ayaydın geçmişi ve kariyeri

AK PARTİ MUĞLA BELEDİYE BAŞKANI ADAYI AYDIN AYAYDIN KİMDİR?

31 Aralık 2024 Türkiye yerel seçimlerinde AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Aydın Ayaydın oldu.

20 Ağustos 1951 Derik, Mardin'de dünyaya geldi. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İktisat konusunda yüksek lisans ve doktora yaptı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeliği, 1993 yılında ekonometri profesörü oldu.

Eylül 1992'de dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından YÖK üyeliğine atanmış ve 1995 yılının Kasım ayında DYP'den milletvekili adayı olabilmek için istifa etmiş ancak milletvekili seçilememiştir.

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Aydın Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? AK Parti Muğla belediye başkan adayı Aydın Ayaydın geçmişi ve kariyeri

Bankalar Birliği Başkanlığı, Emlakbank Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıfbank Genel Müdürlüğü, Şekerbank Genel Müdürlüğü, İş Bankası, Sınai Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, İKV, İAV Yönetim Kurulu Üyeliği, Hür Sigorta ve Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı, Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, BJK Asbaşkanlığı ve Basın Sözcülüğü, 1997-1999 yıllarında Rekabet Kurumu Başkanlığı ile 1999-2002 yılları arasında ANAP İstanbul milletvekilliği yapmıştır.

Aydın Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? AK Parti Muğla belediye başkan adayı Aydın Ayaydın geçmişi ve kariyeri

Bir zamanlar Takvim ve Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan sarı basın kartı sahibidir. 2011 seçimleri öncesine kadar VATAN gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır.

2011 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili seçilmiştir. Türkiye-Romanya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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