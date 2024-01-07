Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor! İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan açıklayacak
Giriş Tarihi: 07.01.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 12:12

AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor! İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan açıklayacak

Son dakika haberi... AK Parti Belediye Başkan adayları açıklanıyor... Temayül yoklarımının ardından kamuoyunun merakla beklediği AK Parti Belediye Başkan adayları bugün açıklanacak. Başta İstanbul olmak üzere adayların 26'sı bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programda tanıtılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören 14'te başlayacak. Programda kısa film gösteriminin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı olacak ve 11'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayının isimleri alfabetik sıraya göre duyurulacak. Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak.

KORAY TAŞDEMİR
BARIŞ SAVAŞ
AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor! İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan açıklayacak

Son dakika haberi… AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım toplantısında birçok ilin belediye başkan adayını açıklayacak. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde İstanbul Belediye Başkan adayı da bugün duyurulacak. 11'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayının açıklanacağı tören 14:00'da başlayacak.

AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor! İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan açıklayacak

Vatandaşlar da, belediye başkan adaylarının açıklanacağı Haliç Kongre Merkezi'ne sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın programının 14'te başlaması bekleniyor.

AK Parti Belediye Başkan adayları bugün açıklanıyor | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor! İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan açıklayacak

PROGRAM 15 OCAK'TA DEVAM EDECEK

İstanbul'daki programın ardından bu kez gözler 15 Ocak tarihine çevrilecek
Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini 7 başlıkta açıklayacak. Ardından da aralarında İzmir ve Ankara adaylarının da olduğu, 46 ilin adayını kamuoyu ile paylaşacak.

AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor! İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan açıklayacak

5 İLDE MHP ADAYI DESTEKLENECEK
AK Parti, Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarıyla da görüşmelerini sürdürüyor. MHP ile görüşmeler tamam. AK Parti 5 ilde MHP adayını destekleyecek.

24 ilde MHP aday çıkartmayacak, AK Parti adayını destekleyecek. 22 ilde ise her iki parti de aday çıkartacak.

AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor! İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan açıklayacak

Açıklanacak 11 Büyükşehir şu şekilde:
İstanbul,

SON DAKİKA