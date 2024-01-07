AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor! İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan açıklayacak

Giriş Tarihi: 07.01.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
12:12
Son dakika haberi... AK Parti Belediye Başkan adayları açıklanıyor... Temayül yoklarımının ardından kamuoyunun merakla beklediği AK Parti Belediye Başkan adayları bugün açıklanacak. Başta İstanbul olmak üzere adayların 26'sı bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programda tanıtılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören 14'te başlayacak. Programda kısa film gösteriminin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı olacak ve 11'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayının isimleri alfabetik sıraya göre duyurulacak. Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak.