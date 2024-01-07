AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor! İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan açıklayacak

PROGRAM 15 OCAK'TA DEVAM EDECEK

İstanbul'daki programın ardından bu kez gözler 15 Ocak tarihine çevrilecek

Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini 7 başlıkta açıklayacak. Ardından da aralarında İzmir ve Ankara adaylarının da olduğu, 46 ilin adayını kamuoyu ile paylaşacak.