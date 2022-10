Yasin Suresi'nin 78-83. Ayetlerinin okunmasının da boğaz ağrısına iyi geldiği yönünde yapılmış açıklamalar da vardır. Yapılan duanın sonunda 7 kez Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'e salâvat getirilmelidir. Bu sayede duanın tesirinin artması sağlanabilir.

Hastalıklardan çok ciddi sıkıntı çeken peygamberlerin başında Hz. Eyüp (A.S.) gelir. Eyüp (A.S.) yaptığı etkili dua sonrasında hastalıklardan kurtulmuş ve yaraları iyileşmiştir. Bu duada Hz. Eyüp (A.S.) "Ya Rabbi zarar bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bana da merhamet et" demiştir. Yaptığı dua derhal tesirini göstermiş, artık kurt bağlamış olan vücudundaki yaralar hızla iyileşmeye başlamıştır.