Bursa’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji’den flaş kar yağışı uyarısı! İşte Bursa 25-27 Kasım hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Tahminlere göre, Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası ile beraber çok sert sıcaklık düşüşü yaşanacak. Birçok şehirde sağanak yağış, rüzgar, fırtına ve kar yağışı etkili olacak. Pazar gününden itibaren Bursa'da yüksek kesimlere kar yağması bekleniyor. Bu noktada ise şehirde ikamet eden binlerce öğrenci ve velisi Bursa'da pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Bursa'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? İşte 25-27 Kasım hava durumu…