Bursa’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji’den flaş kar yağışı uyarısı! İşte Bursa 25-27 Kasım hava durumu

Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası ile birlikte çok sert sıcaklık düşüşü yaşanacak.

Bu sert hava olayı ile birlikte meteorolojik hareketlilik yaşanacak. Birçok şehirde sağanak yağış, rüzgar, fırtına ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul'un yüksek kesimlerinde yeniden kar yağışı etkili olacak.