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Haberler Fotohaber Bursa'da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji'den flaş kar yağışı uyarısı! İşte Bursa 25-27 Kasım hava durumu
Giriş Tarihi: 24.11.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 16:57

Bursa'da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji'den flaş kar yağışı uyarısı! İşte Bursa 25-27 Kasım hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Tahminlere göre, Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası ile beraber çok sert sıcaklık düşüşü yaşanacak. Birçok şehirde sağanak yağış, rüzgar, fırtına ve kar yağışı etkili olacak. Pazar gününden itibaren Bursa'da yüksek kesimlere kar yağması bekleniyor. Bu noktada ise şehirde ikamet eden binlerce öğrenci ve velisi Bursa'da pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Bursa'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? İşte 25-27 Kasım hava durumu…

Bursa’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji’den flaş kar yağışı uyarısı! İşte Bursa 25-27 Kasım hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı uyarısı son dakika haberi ile duyuruldu. Balkanlar üzerinden gelecek yeni soğuk hava dalgası ile İstanbul'un yüksek kesimlerinde yeniden kar yağışı etkili olacak. Uzmanlar, Pazar gününden itibaren Bursa'nın yüksek kesimlerinde de kar yağışının etkili olacağını belirtiyor. Hal böyleyken "Bursa'da okullar tatil olacak mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Bursa'da yaşayan öğrenci ve veliler yeni hafta öncesi araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Bursa'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? İşte 25-27 Kasım hava durumu

Bursa’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji’den flaş kar yağışı uyarısı! İşte Bursa 25-27 Kasım hava durumu

HAFTA SONU SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Manisa, Denizli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Bursa’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji’den flaş kar yağışı uyarısı! İşte Bursa 25-27 Kasım hava durumu

Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası ile birlikte çok sert sıcaklık düşüşü yaşanacak.

Bu sert hava olayı ile birlikte meteorolojik hareketlilik yaşanacak. Birçok şehirde sağanak yağış, rüzgar, fırtına ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul'un yüksek kesimlerinde yeniden kar yağışı etkili olacak.

Bursa’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji’den flaş kar yağışı uyarısı! İşte Bursa 25-27 Kasım hava durumu

DONDURUCU SOĞUK GELİYOR!

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, pazar gününden itibaren Bursa genelinde dondurucu bir soğuk etkili olacak.

Pazar günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde yağış geçişleriyle birlikte termometreler ciddi düşüş yaşanırken gün içerisinde en yüksek sıcaklık 8 derece olacak.

Yeni haftanın ilk iş günü olan Pazartesi günü ise sabah saatlerinde termometreler eksi 2 dereceye gerilerken gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 9 derece seviyelerinde ölçülecek.

Bursa’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji’den flaş kar yağışı uyarısı! İşte Bursa 25-27 Kasım hava durumu

BURSA'DA DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR!

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bursa için kar haberi verdi.

Ökten, açıklamasında ''Herkese Günaydın. Uludağ'da Pazar günü, Bursa'da Pazar gecesi kar bekleniyor... " ifadelerini kullandı.

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