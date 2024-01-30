CANLI ALTIN FİYATLARI 30 OCAK 2024 || Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları bugün ne kadar, alış ve satış fiyatında son durum ne?

30 Ocak 2024 altın fiyatları gün içinde alış ve satış yapacak kişilerce yakından takip ediliyor. güne dalgalı başlayan fiyatlar, değişkenlik gösterirken canlı altın fiyatları saah.com.tr aracılığıyla paylaşılıyor. Peki, Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar, alış ve satış fiyatı ne? İşte, Altın fiyatlarında güncel son durum!