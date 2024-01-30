Giriş Tarihi: 30.01.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
10:03
CANLI ALTIN FİYATLARI 30 OCAK 2024 || Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları bugün ne kadar, alış ve satış fiyatında son durum ne?
Haftanın ikinci gününde altın fiyatlarında son durum, yatırım yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. Dalgalı olarak ilerleyen fiyatlarda, gram altın güne 1983 TL alış fiyatı bandında başladı. Peki, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar, alış ve satış fiyatı ne? İşte, 30 Ocak 2024 güncel fiyatlar…