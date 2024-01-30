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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 30 OCAK 2024 || Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları bugün ne kadar, alış ve satış fiyatında son durum ne?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 10:03

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 OCAK 2024 || Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları bugün ne kadar, alış ve satış fiyatında son durum ne?

Haftanın ikinci gününde altın fiyatlarında son durum, yatırım yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. Dalgalı olarak ilerleyen fiyatlarda, gram altın güne 1983 TL alış fiyatı bandında başladı. Peki, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar, alış ve satış fiyatı ne? İşte, 30 Ocak 2024 güncel fiyatlar…

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 OCAK 2024 || Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları bugün ne kadar, alış ve satış fiyatında son durum ne?

30 Ocak 2024 altın fiyatları gün içinde alış ve satış yapacak kişilerce yakından takip ediliyor. güne dalgalı başlayan fiyatlar, değişkenlik gösterirken canlı altın fiyatları saah.com.tr aracılığıyla paylaşılıyor. Peki, Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar, alış ve satış fiyatı ne? İşte, Altın fiyatlarında güncel son durum!

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 OCAK 2024 || Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları bugün ne kadar, alış ve satış fiyatında son durum ne?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.983,05

SATIŞ(TL) 1.983,46

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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.345,00
SATIŞ(TL) 3.421,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 30 OCAK 2024 || Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları bugün ne kadar, alış ve satış fiyatında son durum ne?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 13.600,00
SATIŞ(TL) 13.806,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 30 OCAK 2024 || Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları bugün ne kadar, alış ve satış fiyatında son durum ne?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.033,64
SATIŞ(USD) 2.034,04

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