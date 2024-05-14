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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP | 14 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.05.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 07:31

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP | 14 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları hafta sonu da araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor Altın fiyatları son zamanlardaki dalgalı seyrinin ardından yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 444 liradan yaparken; 14 Mayıs Salı günü 2 bin 430 TL'ye düştü. Altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 14 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP | 14 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlilikten etkilenen altın fiyatları haftaya yükselişte başladı. Son günlerde düşüşünü üst üste devam ettiren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP | 14 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI YENİDEN DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 444 liradan yaparken; 13 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla 2 bin 429 TL'ye geriledi. 14 Mayıs Salı günü ise günü 2 bin 430 TL'den açtı.

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP | 14 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.260,00
Satış: 16.506,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP | 14 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

Alış: 16.326,00

Satış: 16.502,00

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP | 14 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.227,50

Satış: 2.357,21

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