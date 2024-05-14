Giriş Tarihi: 14.05.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
07:31
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP | 14 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları hafta sonu da araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor Altın fiyatları son zamanlardaki dalgalı seyrinin ardından yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 444 liradan yaparken; 14 Mayıs Salı günü 2 bin 430 TL'ye düştü. Altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 14 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…