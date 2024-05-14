CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP | 14 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI YENİDEN DÜŞÜYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 444 liradan yaparken; 13 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla 2 bin 429 TL'ye geriledi. 14 Mayıs Salı günü ise günü 2 bin 430 TL'den açtı.