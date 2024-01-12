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Haberler Fotohaber Cuma Mesajları Resimli Seçenekleri 2024: Hadisli, dualı, ayetli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 07:42

Cuma Mesajları Resimli Seçenekleri 2024: Hadisli, dualı, ayetli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!

Hayırlı Cumalar… İslam aleminde bayram günü olarak kabul edilen bir Cuma günü daha gelip çattı. Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan mukaddes üç ayların başladığı bu mübarek günde sevdiklerine Hayırlı Cumalar dileklerini iletmek isteyen kişiler en güzel Cuma mesajları ve sözleri araştırmalarına başladı. Öte yandan bugün camilerde "Allah'ın Rahmet ve İnayetine Sığınmanın Adı: Eûzü-Besmele" başlıklı hutbe okunacak. Cuma namazı için camileri doldurup taşıracak milyonlarca Müslüman, Ramazan'ın habercisi 3 ayların gelişini bol bol dua ve ibadet ederek kutlayacak. İşte, 12 Ocak 2024 Üç Aylara özel ayetli, hadisli, dualı, anlamlı, en güzel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri…

Cuma Mesajları Resimli Seçenekleri 2024: Hadisli, dualı, ayetli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!

Cumanız Mübarek Olsun… "En hayırlı gün" olarak nitelendirilen bir mübarek Cuma gününe daha kavuştuk. Bu anlamlı ve özel günde binlerce kişi sevdiklerine en güzel Cuma mesajları ve Cumanız Mübarek Olsun görselleri ile dualarını ve iyi dileklerini iletecek. Dualı, ayetli, hadisli, anlamlı, kısa, uzun en güzel ve resimli Cuma mesajları seçenekleri bu noktada değerlendirilmeye başladı. Mübarek üç aylardan Recep ayının ilk gününde Cuma namazı için camilere akın edecek olan müminlere "Allah'ın Rahmet ve İnayetine Sığınmanın Adı: Eûzü-Besmele" başlıklı hutbe okunacak. İşte, 12 Ocak 2024 bu güne özel sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dilekleri…

Cuma Mesajları Resimli Seçenekleri 2024: Hadisli, dualı, ayetli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ SEÇENEKLERİ | 12 OCAK 2024

Allah'ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.

De ki: Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Yüce Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. (Zümer, 10) Cumanız Mübarek Olsun.

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Cuma Mesajları Resimli Seçenekleri 2024: Hadisli, dualı, ayetli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları Resimli Seçenekleri 2024: Hadisli, dualı, ayetli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!

Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salât ü selâm getiriniz; zira sizin salât ü selâmlarınız bana sunulur. (Ebû Dâvûd, Salât 201, Vitir 26)

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

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Cuma Mesajları Resimli Seçenekleri 2024: Hadisli, dualı, ayetli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

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