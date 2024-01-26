Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Cuma mesajları 2024 yeni resimli! En güzel Cuma mesajları kısa, uzun seçenekleriyle Hayırlı Cumalar mesajı gönder!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 08:17

Cuma mesajları 2024 yeni resimli! En güzel Cuma mesajları kısa, uzun seçenekleriyle Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

İslam aleminde bayram günü olarak kabul edilen bir Cuma günü daha gelip çattı. Bugün milyonlarca Müslüman, Cuma namazı ibadetini yerine getirmek için camilere akın edecek. Namaz öncesi okunacak "Mülk Sûresinden Mesajlar" başlıklı hutbe ile Mülk sûresinin önemi vurgulanacak. Bu mübarek günde sevdiklerine ve yakınlarına Hayırlı Cumalar dileklerini göndermek isteyen müminler ise en güzel Cuma mesajları ve sözleri araştırmalarına başladı. İşte, 26 Ocak 2024 bugüne özel ayetli, hadisli, dualı, anlamlı, en güzel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri…

Cuma mesajları 2024 yeni resimli! En güzel Cuma mesajları kısa, uzun seçenekleriyle Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Cumanız Mübarek Olsun… "En hayırlı gün" olarak nitelendirilen bir mübarek Cuma gününe daha kavuştuk. Bu anlamlı ve özel günde binlerce kişi sevdiklerine ve yakınlarına en güzel Cuma mesajları ve Cumanız Mübarek Olsun görselleri ile dualarını ve iyi dileklerini iletecek. Bu noktada dualı, ayetli, hadisli, anlamlı, kısa, uzun en güzel ve resimli Cuma günü mesajları seçenekleri araştırılıyor. Öte yandan bugün cuma namazı için camilere akın edecek olan müminlere ''Mülk Sûresinden Mesajlar'' başlıklı hutbe okunacak. İşte, 26 Ocak 2024 bu güne özel sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dilekleri…

Cuma mesajları 2024 yeni resimli! En güzel Cuma mesajları kısa, uzun seçenekleriyle Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ SEÇENEKLERİ 2024

Allah'ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.

De ki: Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Yüce Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. (Zümer, 10) Cumanız Mübarek Olsun.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cuma mesajları 2024 yeni resimli! En güzel Cuma mesajları kısa, uzun seçenekleriyle Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2024 yeni resimli! En güzel Cuma mesajları kısa, uzun seçenekleriyle Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salât ü selâm getiriniz; zira sizin salât ü selâmlarınız bana sunulur. (Ebû Dâvûd, Salât 201, Vitir 26)

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Editörün Önerisi ➠ Ayetel Kürsi Okumak İçin Tıklayınız

Cuma mesajları 2024 yeni resimli! En güzel Cuma mesajları kısa, uzun seçenekleriyle Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

SON DAKİKA