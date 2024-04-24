Giriş Tarihi: 24.04.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
17:08
Duygu Nebioğlu’na sürpriz telefon: Öyle şeyler anlattı ki! O kişi Yeşilçam oyuncusu mu?
Duygu Nebioğlu'nun hikayesi milyonları derinden etkiledi. DNA testi ile Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan genç kadın, ablası Dilara Gülatan'ın babasının da ünlü bir kişi olduğunu iddia etti. Herkes Dilara Gülatan'ın babasının kim olduğunu merak ederken, Nebioğlu sürpriz bir telefon aldığını söyledi. Son paylaşımında, "Karşımdaki ses, öyle şeyler anlattı ki, eşi de benimle konuştu" dedi. Bu durum 'Telefonda konuştuğu kişi Yeşilçam oyuncusu muydu?' sorusunu akıllara getirdi…