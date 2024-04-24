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Haberler Fotohaber Duygu Nebioğlu’na sürpriz telefon: Öyle şeyler anlattı ki! O kişi Yeşilçam oyuncusu mu?
Giriş Tarihi: 24.04.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 17:08

Duygu Nebioğlu’na sürpriz telefon: Öyle şeyler anlattı ki! O kişi Yeşilçam oyuncusu mu?

Duygu Nebioğlu'nun hikayesi milyonları derinden etkiledi. DNA testi ile Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan genç kadın, ablası Dilara Gülatan'ın babasının da ünlü bir kişi olduğunu iddia etti. Herkes Dilara Gülatan'ın babasının kim olduğunu merak ederken, Nebioğlu sürpriz bir telefon aldığını söyledi. Son paylaşımında, "Karşımdaki ses, öyle şeyler anlattı ki, eşi de benimle konuştu" dedi. Bu durum 'Telefonda konuştuğu kişi Yeşilçam oyuncusu muydu?' sorusunu akıllara getirdi…

SABAH İNTERNET
Duygu Nebioğlu’na sürpriz telefon: Öyle şeyler anlattı ki! O kişi Yeşilçam oyuncusu mu?

Yıllar önce ikiz kardeşiyle birlikte bir aileye evlatlık verilen Duygu Nebioğlu, ömrünü gerçek ailesini bulmaya adadı. Yıllardır hukuk mücadelesi veren Nebioğlu, DNA testi ile Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtladı.

Duygu Nebioğlu’na sürpriz telefon: Öyle şeyler anlattı ki! O kişi Yeşilçam oyuncusu mu?

Geçtiğimiz günlerde Günaydın'a röportaj veren Nebioğlu, bomba açıklamalar yaptı. Duygu Nebioğlu, dört kardeş olduklarını ve ablası Dilara Gülatan'ın babasının da ünlü bir kişi olduğunu, hatta bu kişinin Uğur Dündar olduğunu anlattı.

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Duygu Nebioğlu’na sürpriz telefon: Öyle şeyler anlattı ki! O kişi Yeşilçam oyuncusu mu?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur Dündar ise DNA testi yaptırdıklarını ve bu iddianın doğru olmadığını açıkladı.

Duygu Nebioğlu’na sürpriz telefon: Öyle şeyler anlattı ki! O kişi Yeşilçam oyuncusu mu?

SIR KADIN SUPHİYE ORANCI...
Duygu Nebioğlu, gündemi sarsan röportaj sonrası Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Almanya'da yaşayan annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için yardım çağrısı yaptı.

Duygu Nebioğlu’na sürpriz telefon: Öyle şeyler anlattı ki! O kişi Yeşilçam oyuncusu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan bir izleyici ise Dilara Gülatan'ın babasının Yeşilçam'dan ünlü bir sanatçı olduğunu iddia etti.

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