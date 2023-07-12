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Haberler Fotohaber Emekli maaşı hesaplama ekranı 2023: Temmuz zammı ile ne kadar emekli maaşı alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 12.07.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 09:52

Emekli maaşı hesaplama ekranı 2023: Temmuz zammı ile ne kadar emekli maaşı alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekli maaşı hesaplama ekranı 2023 Temmuz zammı sonrası yoğun olarak araştırılır hale geldi. Emekli zammı enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile yüzde 25 oldu. Zamlı aylıklarını almak için geri sayıma geçen milyonlarca emekli maaş hesabı yapıyor. Bu kapsamda ''Ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?'' sorusu öne çıkıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilirken 4A, 4B, 4C zamlı maaş ödeme takvimi gündemdeki yerini aldı. Emekli maaşı zam oranı ardından kök maaş hesaplama ekranı da arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama robotu ile ne kadar emekli maaşı alırım? İşte, Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu 2023

Emekli maaşı hesaplama ekranı 2023 SSK, Bağkur: Temmuz zammı sonrası ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu

Emekli maaşı hesaplama robotu ile ne kadar emekli maaşı alırım sorusu yanıt aramaya devam ediyor. 6 aylık enflasyon rakamları ile yüzde 19,77 olarak hesaplanan emekli zam oranı refah payı ile yüzde 25 olarak güncellendi. SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı Temmuz- Aralık döneminde geçerli olacak. Ödeme tarihleri yaklaşırken ''Ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL? 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama ekranı ile hangi emekli kaç para alacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Yılın ikinci yarısında alacakları aylıkları merak ediyor. İşte, 2023 Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu...

Emekli maaşı hesaplama ekranı 2023 SSK, Bağkur: Temmuz zammı sonrası ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Böylece memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

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Emekli maaşı hesaplama ekranı 2023 SSK, Bağkur: Temmuz zammı sonrası ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRME TALİMATI GELMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları için iyileştirme yapılacağının müjdesini vermiş ve ilgili Bakanlıklar çalışmalarına başlamıştı.

Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. " demişti.

Emekli maaşı hesaplama ekranı 2023 SSK, Bağkur: Temmuz zammı sonrası ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

Emekli maaşı hesaplama ekranı 2023 SSK, Bağkur: Temmuz zammı sonrası ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Konu ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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