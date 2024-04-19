EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Masadaki formüller! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı hesapları başlarken masadaki formüller değerlendiriliyor. Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in aktardığına göre masada 3 formül var. Ortaya çıkacak enflasyon oranı ardından refah payı gibi düzenlemeler noktasında Bakan Işıkhan ve Başkan Erdoğan'a dönülecek. Emekli zammı temmuz 2024 günün en çok araştırılanları arasında yerini koruyor. Peki; SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?