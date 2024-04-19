Giriş Tarihi: 19.04.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
10:54
EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Masadaki formüller! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan emekliler, yılın 2. artışına odaklandı. 6 aylık enflasyon oranına göre ortaya çıkacak zam oranı için ilk 3 veri netleşti. Hak sahipleri emekli maaşı zammı hesaplama tablosuna odaklandı. 2024 Temmuz zammı son enflasyona göre hesaplandı. Konuya dair Bakan Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki; SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...