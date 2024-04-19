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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Masadaki formüller! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 10:54

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Masadaki formüller! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan emekliler, yılın 2. artışına odaklandı. 6 aylık enflasyon oranına göre ortaya çıkacak zam oranı için ilk 3 veri netleşti. Hak sahipleri emekli maaşı zammı hesaplama tablosuna odaklandı. 2024 Temmuz zammı son enflasyona göre hesaplandı. Konuya dair Bakan Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki; SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Masadaki formüller! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı hesapları başlarken masadaki formüller değerlendiriliyor. Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in aktardığına göre masada 3 formül var. Ortaya çıkacak enflasyon oranı ardından refah payı gibi düzenlemeler noktasında Bakan Işıkhan ve Başkan Erdoğan'a dönülecek. Emekli zammı temmuz 2024 günün en çok araştırılanları arasında yerini koruyor. Peki; SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Masadaki formüller! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLER YILI ÖZELİNDE ÇALIŞMALAR!

Başkan Erdoğan'ın 'emekliler yılı' olarak ilan ettiği 2024'te esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik gibi çalışmaların yanı sıra ikinci zam için de geri sayım başladı.

Emeklilere yönelik çalışmaların artmasının beklendiği bu yılın başında yüzde 49,25 oranında zam alan SSK ve Bağkur emeklisi şimdi temmuz zammını bekliyor. Zam oranında ilk veriler belli oldu.

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EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Masadaki formüller! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2024 MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

3 Nisan günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon oranları emekli temmuz zammı için 3 aylık veriyi netleştirdi:

Buna göre, enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

Emekli zammı son 3 veriyi bekliyor.

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Masadaki formüller! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

3 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve emeklinin 3 aylık maaş zammı netleşti. Yüzde 15,06 olan 3 aylık enflasyon farkı son verileri bekliyor. SSK ve Bağkur emeklisi son olarak Haziran ayı enflasyon rakamları ile 2024 temmuz emekli zammı oranını öğrenecek.

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Masadaki formüller! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Faruk Erdem'in aktardığına göre emekli zammı taban maaş artışında üç formül bekleniyor.

İlki taban maaşlarında 6 aylık enflasyon oranının uygulanması.

Yüzde 24 seviyesini bulması beklenen 6 aylık enflasyon en düşük emekli maaşına yansıtıldığı takdirde taban maaş 13-14 bin seviyesine çıkabilir.

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