Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim oldu, ne zaman açıklanacak? İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koltuğuna oturacak isim

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI KİM OLDU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, enerji ve doğal kaynaklarla ilgili işlerden sorumlu olan bakanlık. 4951 Sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 25 Aralık 1963 tarih ve 4400 Sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile kurulmuştur.