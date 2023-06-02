Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim oldu, ne zaman açıklanacak? İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koltuğuna oturacak isim

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de yeni kabine ve bakanlar kurulu listesi oldu. Bu kapsamda "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim oldu, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Şu an için dünyanın gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için açıklanması muhtemel olan iki tarihte. Peki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim oldu, ne zaman açıklanacak? İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koltuğuna oturacak isimle ilgili detaylar.