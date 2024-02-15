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Haberler Fotohaber EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: 15 Şubat Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu? İşte, Bakan Göktaş duyurdu!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 06:35

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: 15 Şubat Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu? İşte, Bakan Göktaş duyurdu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapılan ödeme "evde bakım maaşının" yatması hak sahipleri tarafından bekleniyor. 2024 yılının ilk yarısında memur maaş zammının yüzde 49.25 olarak hesaplanmasıyla ekonomide birçok kalemde artışa gidildi. Birçok ödemede şubat ayıyla birlikte şubat zammı uygulandı. Evde bakım aylığına da zam gelip gelmediğini ve ne zaman yatacağını merak eden ihtiyaç sahipleri araştırmalarına başladı. Peki, Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu, kaç TL yatacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: 15 Şubat Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu? İşte, Bakan Göktaş duyurdu!

Evde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı, hasta, engelli bireyler ve aileleri için ödenen destek her ay il il olacak şekilde ödeniyor. Zamlı evde bakım aylığı tutarını almaya hazırlanan hak sahipleri Şubat ayı ödemelerine yöneldi. Peki, evde bakım maaşı yatan iller belli mi, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: 15 Şubat Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu? İşte, Bakan Göktaş duyurdu!

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

2024 Ocak zammı sonrası sosyal yarım ödemeleri arasında yer alan; engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı gibi kalemlerde artış yaşandı.

Yüzde 49,25 oranındaki memur zammı sonrası hesaplar yeniden yapıldı.

Buna göre Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: 15 Şubat Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu? İşte, Bakan Göktaş duyurdu!

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 11 ile 15'i arasında yapılıyor. Bu sebeple Şubat ayı ödemelerinin de 11-15 Şubat tarihleri arasında zamlı olarak yatması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: 15 Şubat Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu? İşte, Bakan Göktaş duyurdu!

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: 15 Şubat Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu? İşte, Bakan Göktaş duyurdu!

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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