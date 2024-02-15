Giriş Tarihi: 15.02.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
06:35
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: 15 Şubat Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu? İşte, Bakan Göktaş duyurdu!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapılan ödeme "evde bakım maaşının" yatması hak sahipleri tarafından bekleniyor. 2024 yılının ilk yarısında memur maaş zammının yüzde 49.25 olarak hesaplanmasıyla ekonomide birçok kalemde artışa gidildi. Birçok ödemede şubat ayıyla birlikte şubat zammı uygulandı. Evde bakım aylığına da zam gelip gelmediğini ve ne zaman yatacağını merak eden ihtiyaç sahipleri araştırmalarına başladı. Peki, Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu, kaç TL yatacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller sorgulama