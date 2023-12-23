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Haberler Fotohaber İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den ilk tahmin geldi! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlıyor, bu hafta kar yağar mı?
Giriş Tarihi: 23.12.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 14:27

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den ilk tahmin geldi! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlıyor, bu hafta kar yağar mı?

İstanbul kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı sorusu yanıt arıyor. Aralık ayı içerisinde zaman zaman başlayan kar yağışı o günün akşamında sona ererken, yerini mevsim normallerine bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü orta ve uzun vadeli hava durumu tahminlerinde İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusuna yanıt vermeye çalıştı. Tüm ülke kar yağışına teslim olmuşken İstanbul'daki hava şartlarında ne zaman kar görüleceği merak konusu oluşturdu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, yağışlar ne zaman başlıyor?

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji’den ilk tahmin geldi! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlıyor, bu hafta kar yağar mı?

İstanbul'a kar yağışı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarına göre geliyor. Geçen hafta ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, hava durumu tahminine göre aralık ayında bir kez daha İstanbul sakinleri karla uyanacak. Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? İşte detaylar

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji’den ilk tahmin geldi! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlıyor, bu hafta kar yağar mı?

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu yayımladı. Yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak kuvvetli yağışlardan dolayı vatandaşlar uyarıldı. İstanbul için fırtına uyarısı verildi. Mega kentte cumartesi günü şiddetli bir fırtınanın olacağı uyarısı verildi.

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İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji’den ilk tahmin geldi! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlıyor, bu hafta kar yağar mı?

TÜRKİYE KAR UYAĞIŞINA TESLİM OLDU!

Bu hafta sonu doğu Anadolu ve iç Anadolu bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı önümüzdeki hafta içi yerini güneşli havaya bırakacak. Önümüzdeki hafta Türkiye genelinde havaların ısındığını görüyoruz.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji’den ilk tahmin geldi! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlıyor, bu hafta kar yağar mı?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu tahminini paylaşarak kar yağışı için tarih verdi. Şen'in açıklamasına göre yakın zamanda kar beklenmiyor.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji’den ilk tahmin geldi! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlıyor, bu hafta kar yağar mı?

BU AY KAR GÖRÜNMÜYOR

Kar yağışı yumuşak havalarda fazla olur. Anadolu'da çok fazla kar yağabilir. İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Şöyle baktığımızda bu ay kar görünmüyor. Yeni yılda yağar. İstanbul'a muhakkak kar yağar

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