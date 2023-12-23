Giriş Tarihi: 23.12.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 14:27

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den ilk tahmin geldi! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlıyor, bu hafta kar yağar mı?

İstanbul kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı sorusu yanıt arıyor. Aralık ayı içerisinde zaman zaman başlayan kar yağışı o günün akşamında sona ererken, yerini mevsim normallerine bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü orta ve uzun vadeli hava durumu tahminlerinde İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusuna yanıt vermeye çalıştı. Tüm ülke kar yağışına teslim olmuşken İstanbul'daki hava şartlarında ne zaman kar görüleceği merak konusu oluşturdu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, yağışlar ne zaman başlıyor?