Haberler Fotohaber İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak o illerde eğitime bir gün ara verildi! İşte yarın kar tatili olan iller
Giriş Tarihi: 01.01.2026 13:55

Yoğun kar yağışı yurt genelinde etkisini artırırken, megakentte hava koşulları günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelirken, öğrenciler ve veliler "yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Kar yağışının şiddetini artırdığı kentte gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek kar tatil açıklamasına çevrildi. Peki, 2 Ocak Cuma günü İstanbul'da okullar tatil mi?

Kar yağışının etkisini artırarak sürdürdüğü İstanbul'da, soğuk hava ve buzlanma riski endişe yaratıyor. Hava durumu raporları yakından takip edilirken, öğrenciler ve veliler "yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Valilikten gelecek resmi açıklama yakından takip ediliyor. Peki, 2 Ocak 2026 yarın İstanbul'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte öğrenci ve veliler arasında "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusu öne çıktı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından şu ana kadar herhangi bir bilgilendirme ya da resmi açıklama yapılmadı.

İşte 2 Ocak tarihli kar tatili olan iller;
KAHRAMANMARAŞ

2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş/anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır.

Valilikten yapılan açıklamada "Meteorolojiden alınan bilgilere göre, il genelinde devam eden kar yağışlarının bugün akşam saatlerine kadar aralıklı olarak sürmesi, Cuma ve Cumartesi günleri ise kuvvetli buzlanma ve don riski oluşmasının beklendiği değerlendirilmektedir. Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş/anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

ELAZIĞ

2 Ocak Cuma günü, Elazığ genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Valilik tarafından yapılan açıklamada "Kar yağışının etkilerinin devam etmesi ve aşırı buzlanma olacağına dair meteorolojik duyurudan dolayı vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 02.01.2026 Cuma günü ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda kentte kar yağışının devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin don ve buzlanmaya neden olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildiği kaydedildi.