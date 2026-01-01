Haberler
Fotohaber
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak o illerde eğitime bir gün ara verildi! İşte yarın kar tatili olan iller
Giriş Tarihi: 01.01.2026 13:55
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak o illerde eğitime bir gün ara verildi! İşte yarın kar tatili olan iller
Yoğun kar yağışı yurt genelinde etkisini artırırken, megakentte hava koşulları günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelirken, öğrenciler ve veliler "yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Kar yağışının şiddetini artırdığı kentte gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek kar tatil açıklamasına çevrildi. Peki, 2 Ocak Cuma günü İstanbul'da okullar tatil mi?