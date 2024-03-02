Kardeşlerim 120. Bölüm fragmanı gündemde! ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı sorusu dizi takipçilerinin radarına girdi. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile her cumartesi ekranlara gelen dizide yeni bölümden ilk kareler takip ediliyor. Peki; ATV Kardeşlerim 120. yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?