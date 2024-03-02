Giriş Tarihi: 02.03.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
22:57
Kardeşlerim 120. Bölüm fragmanı gündemde! ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kardeşlerim 120. Bölüm fragmanı ATV dizi ekranlarında araştırılıyor. Her hafta Cumartesi günü yayımlanan sevilen dizide yeni gelişmeler takip ediliyor. Yiğit Koçak, Lizge Cömert, Cihan Şimşek gibi genç oyuncuların yer aldığı dizi izleyenleri ekran başına kitliyor. Peki, Kardeşlerim yeni fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, ayrıntılar...