Kırşehir’de yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!

20 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Samsun, Sinop, Ordu, Şırnak, Hakkâri, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.