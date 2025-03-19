Giriş Tarihi: 19.03.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
22:09
Kırşehir'de yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!
Yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları, ülke genelinde eğitimde aksamalara yol açabiliyor. Soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken, yetkililer peş peşe uyarılarda bulunuyor. Meteoroloji, kar yağışı ve buzlanmaya karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. 20 Mart Perşembe günü Kırşehir'de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Peki, Kırşehir'de yarın okullar tatil mi?