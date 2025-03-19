Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kırşehir'de yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!
Giriş Tarihi: 19.03.2025 22:09 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 22:09

Kırşehir'de yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!

Yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları, ülke genelinde eğitimde aksamalara yol açabiliyor. Soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken, yetkililer peş peşe uyarılarda bulunuyor. Meteoroloji, kar yağışı ve buzlanmaya karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. 20 Mart Perşembe günü Kırşehir'de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Peki, Kırşehir'de yarın okullar tatil mi?

Kırşehir’de yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!

Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı şehirlerde eğitime ara veriliyor. Meteoroloji, 20 Mart Perşembe günü Kırşehir'de sıcaklıkların düşeceğini ve kar yağışının etkisini artıracağını açıkladı. Yetkililer, don ve buzlanmaya karşı vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Kırşehir'de yarın okullar tatil mi?

Kırşehir’de yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!

KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?(20 MART PERŞEMBE)

Kırşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurumları ve kurslarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Yaşlı, hamile ve engelli personelde idari izinli sayılacaktır" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kırşehir’de yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!

KIRŞEHİR HAVA DURUMU

Kırşehir'de hava durumu soğuk ve yağışlı seyrini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre, 20 Mart Perşembe günü kentte kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde yoğun sis beklenirken, sürücüler için görüş mesafesinin azalabileceği uyarısı yapıldı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Kırşehir’de yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!

20 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Samsun, Sinop, Ordu, Şırnak, Hakkâri, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Kırşehir’de yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!