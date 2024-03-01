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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti 54. bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 23:24 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 23:24

Kızılcık Şerbeti 54. bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV Kızılcık Şerbeti 54. bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Her hafta cuma günleri ekranlara gelen dizide tansiyon yükselmeye devam ediyor. Yeniden kaosun içine dönen Abdullah, ipleri eline almaya hazırlanıyor. Dizinin son bölümü ardından fargman üzerinde merak arttı. Peki; Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kızılcık Şerbeti 54. bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti fragmanı araştırılırken haftaya olacaklar için sosyal medyada konuşmalar başladı. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı yapımın oyuncu kadrosuna bu hafta Ahmet Mümtaz Taylan dahil oldu. Peki; Kızılcık Şerbeti 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti 54. bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ İZLE

Dizinin 1 Mart tarihli bölüm:

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Kızılcık Şerbeti 54. bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ 54. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV ekranlarında Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Yeni bölümden ilk kareler henüz yayımlanmadı.

Kızılcık Şerbeti 54. bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Pembe, Alev ile yüzleşmek için onun karşısına çıkmaktan kendini alı koyamaz. Hastalığı atlatarak odasından çıkan Abdullah tüm hakimiyeti tekrar ele almaya kararlıdır.

Gerçekten hamile olan kişinin Alev olduğunu öğrenmek herkesi şoke etmiştir. Ünal ailesi konuyu kendi aralarında tartışarak Abdullah iyileşene kadar konuyu ona aksettirmemeye karar verirler. Bu kötü sürprizin etkisinden kurtulamayan Pembe, Alev ile yüzleşmek için onun karşısına çıkmaktan kendini alı koyamaz.

Kızılcık Şerbeti 54. bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Alev'in hamilelik haberi Kıvılcım ve Sönmez tarafından da hoş karşılanmaz. Ancak Alev tüm olumsuzluklara karşın yine de bu bebeği doğurmaya kararlıdır. Nişan gecesi yaşananlardan çok etkilenen Görkem'in ailesi, Fatih ve Görkem birlikteliğini kesinlikle bitirme kararı alırlar. Umut'un depresyon durumu devam etmekte, Nursema'nın bu konudaki rahatsızlığı da iyiden iyiye artmaktadır.

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