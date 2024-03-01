Giriş Tarihi: 01.03.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
23:24
Kızılcık Şerbeti 54. bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Show TV Kızılcık Şerbeti 54. bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Her hafta cuma günleri ekranlara gelen dizide tansiyon yükselmeye devam ediyor. Yeniden kaosun içine dönen Abdullah, ipleri eline almaya hazırlanıyor. Dizinin son bölümü ardından fargman üzerinde merak arttı. Peki; Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?