Giriş Tarihi: 06.03.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
23:39
Kuruluş Osman 152. Bölüm 1. Fragmanı gündemde! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Kuruluş Osman 152. Bölüm fragmanı için ATV ekranlarına dönüldü. Beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan yapım son olarak 151. bölümü ile seyircisi ile buluşmuştu. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey yer aldığı projenin son bölümünde İlhanlı ve Haçlı ittifakının farkında olan Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçmişti. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Kuruluş Osman 152. bölüm fragmanı heyecanı.