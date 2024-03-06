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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman 152. Bölüm 1. Fragmanı gündemde! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 23:35 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 23:39

Kuruluş Osman 152. Bölüm 1. Fragmanı gündemde! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kuruluş Osman 152. Bölüm fragmanı için ATV ekranlarına dönüldü. Beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan yapım son olarak 151. bölümü ile seyircisi ile buluşmuştu. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey yer aldığı projenin son bölümünde İlhanlı ve Haçlı ittifakının farkında olan Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçmişti. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Kuruluş Osman 152. bölüm fragmanı heyecanı.

Kuruluş Osman 152. Bölüm 1. Fragmanı gündemde! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak araştırılıyor. Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Kuruluş Osman 152. Bölüm fragmanı ve son bölüme dair merak edilenler…

Kuruluş Osman 152. Bölüm 1. Fragmanı gündemde! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

KURULUŞ OSMAN 151. BÖLÜM İZLE

Başrollerini Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey'im paylaştığı Kuruluş Osman bu hafta 151. bölümü ile ekrana geliyor.

6 Mart 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Kuruluş Osman 152. Bölüm 1. Fragmanı gündemde! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

KURTULUŞ OSMAN 152. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Her hafta çarşamba günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Kuruluş Osman dizisi fragmanı yayınladığında aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/fragman

Kuruluş Osman 152. Bölüm 1. Fragmanı gündemde! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

KURULUŞ OSMAN 151. BÖLÜM KONUSU

Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakının farkındadır. Bu ittifakı bozmak için harekete geçecektir. Osman Bey'in planı ne olacaktır?

Kuruluş Osman 152. Bölüm 1. Fragmanı gündemde! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Gonca Hatun'un kervanına saldırı olur. Alaeddin Bey bu saldırı esnasında Gonca Hatun'lara yardım eder. Eski günlerdeki gibi sırt sırta dövüşen Gonca ve Alaeddin arasındaki küskünlük nereye kadar sürecektir?

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