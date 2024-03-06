Kuruluş Osman 152. Bölüm 1. Fragmanı gündemde! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak araştırılıyor. Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Kuruluş Osman 152. Bölüm fragmanı ve son bölüme dair merak edilenler…