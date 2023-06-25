LGS tercih kılavuzu 2023 ne zaman yayımlanacak? MEB LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 23 Haziran tarihinde lise sınav sonuçları açıklandı ve LGS tercih kılavuzu 2023 için bekleyişe geçildi. Öğrenciler ve ebeveynleri e okul üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek. Öğrencilerin toplam 20 tercih hakkı bulunurken; üç farklı tercih tarzı bulunuyor. Tercihler, E okul MEB üzerinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilen yapılabilecek. Peki, LGS tercih ne zaman 2023, ayın kaçında? İşte LGS tercih kılavuzu 2023 ve detaylar