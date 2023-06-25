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Haberler Fotohaber LGS tercih kılavuzu 2023 ne zaman yayımlanacak? MEB LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 08:56

LGS tercih kılavuzu 2023 ne zaman yayımlanacak? MEB LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 23 Haziran tarihinde lise sınav sonuçları açıklandı ve LGS tercih kılavuzu 2023 için bekleyişe geçildi. Öğrenciler ve ebeveynleri e okul üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek. Öğrencilerin toplam 20 tercih hakkı bulunurken; üç farklı tercih tarzı bulunuyor. Tercihler, E okul MEB üzerinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilen yapılabilecek. Peki, LGS tercih ne zaman 2023, ayın kaçında? İşte LGS tercih kılavuzu 2023 ve detaylar

LGS tercih kılavuzu 2023 ne zaman yayımlanacak? MEB LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

LGS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih nasıl yapılır soruları gündemdeki yerini koruyor. 23 Haziranda açıklanan LGS sonuçları sonrası MEB LGS tercih tarihleri 2023'ü yayımlamış durumda. Öğrenciler toplam 20 tercih hakkına sahipken, tercihler e okul ve ortaokul müdürlüklerinde yapılabilir. Peki, LGS tercih kılavuzu 2023 ne zaman yayımlanacak? İşte konu hakkında detaylar

LGS tercih kılavuzu 2023 ne zaman yayımlanacak? MEB LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ise 23 Haziran 2023 tarihinde adayların erişimine açıldı.

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LGS tercih kılavuzu 2023 ne zaman yayımlanacak? MEB LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

LGS 2023 SINAV SONUCU SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınava ilişkin sonuçlar www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu sistemi üzerinden sorgulanıyor.

LGS SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

LGS tercih kılavuzu 2023 ne zaman yayımlanacak? MEB LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Lise sınavı LGS tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihlerinde alınacak. Tercih kılavuzunun 26 Haziran tarihinde adaylar ile paylaşılması bekleniyor.

LGS tercih kılavuzu 2023 ne zaman yayımlanacak? MEB LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

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