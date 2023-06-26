LGS tercih kılavuzu 2023: MEB açıklıyor! LGS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

LGS tercih kılavuzu 2023 MEB tarafından yayımlanıyor. Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları üzerinde etkili olacak kılavuz milyonlarca öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sınav sonuçları ardından LGS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor soruları yanıt arıyor. Merkezi sınav sistemi ile hedefledikleri okula yerleşmek isteyen adaylar listelerini LGS tercih robotu ile hazırlıyor. Peki, LGS tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, yanıtlar…