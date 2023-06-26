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Haberler Fotohaber LGS tercih kılavuzu 2023: MEB açıklıyor! LGS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 07:39

LGS tercih kılavuzu 2023: MEB açıklıyor! LGS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

LGS tercih kılavuzu 2023 MEB tarafından yayımlanıyor. Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları üzerinde etkili olacak kılavuz milyonlarca öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sınav sonuçları ardından LGS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor soruları yanıt arıyor. Merkezi sınav sistemi ile hedefledikleri okula yerleşmek isteyen adaylar listelerini LGS tercih robotu ile hazırlıyor. Peki, LGS tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, yanıtlar…

LGS tercih kılavuzu 2023: MEB açıklıyor! LGS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

LGS tercih kılavuzu 2023 erişime açılıyor. Lise tercihi için geri sayım başladı. Milli Eğitim tarafından belirlenen dönemde alınacak tercih başvuruları öncesinde listeler hazırlanıyor. Öğrenciler LGS tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Kılavuz ile birlikte meb.gov.tr adresinden alınacak başvurular LGS tercih robotu ile hazırlanıyor. Puanlarına göre tercih haklarını kullanacak adaylar araştırmalara hız kazandırdı. Peki, MEB LGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? İşte, sorgulama ekranı…

LGS tercih kılavuzu 2023: MEB açıklıyor! LGS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran tarihinde yayımlanacak.

Adaylar kılavuzda tercih ve yerleştirme takvimine, yerleştirme tercih formuna, okulların kontenjanlarına ve sürece ilişkin merak edilen detaylara ulaşabilecek.

Kılavuz yayımlandığı anda sabah.com.tr'de yer alacak.

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LGS tercih kılavuzu 2023: MEB açıklıyor! LGS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl LGS tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. 2023 LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında, yani bayramdan sonra yapılacak.

LGS tercih kılavuzu 2023: MEB açıklıyor! LGS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

LGS tercih kılavuzu 2023: MEB açıklıyor! LGS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

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