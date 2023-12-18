Giriş Tarihi: 18.12.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 10:09

Malatya deprem son dakika haberi 18 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Malatya’da deprem mi oldu, nerede oldu, büyüklüğü kaç?

Malatya depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Ayrıca deprem çevre illerden de hissedildi. 18 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Malatya deprem son dakika bilgileri…