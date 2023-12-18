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Haberler Fotohaber Malatya deprem son dakika haberi 18 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Malatya’da deprem mi oldu, nerede oldu, büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 18.12.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 10:09

Malatya deprem son dakika haberi 18 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Malatya’da deprem mi oldu, nerede oldu, büyüklüğü kaç?

Malatya depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Ayrıca deprem çevre illerden de hissedildi. 18 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Malatya deprem son dakika bilgileri…

Malatya deprem son dakika haberi 18 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Malatya’da deprem mi oldu, nerede oldu, büyüklüğü kaç?

Son dakika Malatya'da deprem meydana geldi. Son zamanlarda sıklıkla yaşanan sarsıntılar sonucu Malatya'da yaşanan son gelişmeler takip edilmekte. Bölge sürekli olarak sallanırken, bu öğlen saatlerinde Malatya'da bir deprem daha kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri aratılmakta. 18 Aralık 2023 Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

Malatya deprem son dakika haberi 18 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Malatya’da deprem mi oldu, nerede oldu, büyüklüğü kaç?

MALATYA'DA 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

18 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 09.07'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Malatya deprem son dakika haberi 18 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Malatya’da deprem mi oldu, nerede oldu, büyüklüğü kaç?

Büyüklük: 3.6 (Ml)

Yer: Yeşilyurt (Malatya)

Tarih: 2023-12-18

Saat: 09:07:25 TSİ

Enlem: 38.24417 N

Boylam: 38.27917 E

Derinlik: 7 km

Malatya deprem son dakika haberi 18 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Malatya’da deprem mi oldu, nerede oldu, büyüklüğü kaç?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Malatya deprem son dakika haberi 18 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Malatya’da deprem mi oldu, nerede oldu, büyüklüğü kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Liste, küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Depremlerden merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri paylaşılıyor.

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