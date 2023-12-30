SON DAKİKA Malatya'da deprem korkuttu! Şanlıurfa ve Elazığ da sallandı: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:40
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
00:40
Son dakika Malatya deprem haberi... Yeşilyurt merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Şiddetli deprem Şanlıurfa ve Elazığ'da da hissedildi. Detaylı bilgi almak isteyen bölge halkı ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Malatya deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 29 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...