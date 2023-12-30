Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA Malatya'da deprem korkuttu! Şanlıurfa ve Elazığ da sallandı: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi
Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:40 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 00:40

SON DAKİKA Malatya'da deprem korkuttu! Şanlıurfa ve Elazığ da sallandı: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Son dakika Malatya deprem haberi... Yeşilyurt merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Şiddetli deprem Şanlıurfa ve Elazığ'da da hissedildi. Detaylı bilgi almak isteyen bölge halkı ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Malatya deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 29 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Son Dakika Malatya’da korkutan deprem! Şanlıurfa ve Elazığ da hissetti: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı

Son dakika Malatya deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Yeşilyurt olarak ölçülen deprem Şanlıurfa ve Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. 4 üzerinde gerçekleşen şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Malatya depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Peki, az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 29 Aralık 2023 Malatya deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

Son Dakika Malatya’da korkutan deprem! Şanlıurfa ve Elazığ da hissetti: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MALATYA'DA DEPREM

.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

28 Aralık Perşembe günü saat 12:34'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü.

Derinliği 17.3 kilometre olarak açıklanan sarsıntı, Şanlıurfa ve Elazığ başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika Malatya’da korkutan deprem! Şanlıurfa ve Elazığ da hissetti: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı

AFAD VERİLERİ İLE MALATYA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.6 (Mw)

Yer:Yeşilyurt (Malatya)

Tarih:2023-12-28

Saat:12:34:05 TSİ

Enlem:38.26639 N

Boylam:38.12167 E

Derinlik:17.3 km

Son Dakika Malatya’da korkutan deprem! Şanlıurfa ve Elazığ da hissetti: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı

AFAD'DAN AÇIKLAMA!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD, olumsuz bir durumun olmadığnı bildirdi:

''Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.''

Son Dakika Malatya’da korkutan deprem! Şanlıurfa ve Elazığ da hissetti: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA