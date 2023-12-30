SON DAKİKA Malatya'da deprem korkuttu! Şanlıurfa ve Elazığ da sallandı: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MALATYA'DA DEPREM

.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

28 Aralık Perşembe günü saat 12:34'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü.

Derinliği 17.3 kilometre olarak açıklanan sarsıntı, Şanlıurfa ve Elazığ başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.