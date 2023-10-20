Giriş Tarihi: 20.10.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 12:00

Malatya depremi son dakika 20 Ekim 2023: Birçok ilde hissedildi! AFAD ile az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Malatya depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Ayrıca depremin birçok ilçeden hissedildiği duyuruldu. 20 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Malatya deprem son dakika bilgileri…