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Haberler Fotohaber Malatya depremi son dakika 20 Ekim 2023: Birçok ilde hissedildi! AFAD ile az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 20.10.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 12:00

Malatya depremi son dakika 20 Ekim 2023: Birçok ilde hissedildi! AFAD ile az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Malatya depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Ayrıca depremin birçok ilçeden hissedildiği duyuruldu. 20 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Malatya deprem son dakika bilgileri…

Malatya depremi son dakika 20 Ekim 2023: Birçok ilde hissedildi! AFAD ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Son dakika Malatya'da deprem meydana geldi. En yoğun sismik hareketlerin yer aldığı Malatya'da yaşanan son gelişmeler takip edilmekte. Bölge sürekli olarak sallanırken, öğlen saatlerinde Malatya'da bir deprem daha kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri aratılmakta. 20 Ekim 2023 Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

Malatya depremi son dakika 20 Ekim 2023: Birçok ilde hissedildi! AFAD ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

MALATYA'DA DEPREM

20 Ekim 2023 Cuma günü saat 11.30'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen deprem 3.6 büyüklüğünde gerçekleşti.

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Malatya depremi son dakika 20 Ekim 2023: Birçok ilde hissedildi! AFAD ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Büyüklük: 3.6 (Ml)

Yer: Yeşilyurt (Malatya)

Tarih: 2023-10-20

Saat: 11:30:10 TSİ

Enlem: 38.316 N

Boylam: 38.241 E

Derinlik: 10.27 km

Malatya depremi son dakika 20 Ekim 2023: Birçok ilde hissedildi! AFAD ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Liste, küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Depremlerden merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri paylaşılıyor.

Malatya depremi son dakika 20 Ekim 2023: Birçok ilde hissedildi! AFAD ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA