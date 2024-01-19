Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 | En yeni, anlamlı, hadisli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 19.01.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 07:38

HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 | En yeni, anlamlı, hadisli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

Cuma namazı için camilerin yolunu tutacakların heyecanla beklediği mübarek gün geldi çattı. Bizi Güçlü Kılan, Birlik ve Beraberliğimizdir' başlığıyla yayınlanan Cuma hutbesi ile coğrafyaları, renkleri ve dilleri farklı olsa da bütün Müslümanların kardeş olduğunun altı çizildiği bu özel günde 2024 Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile araştırılmaya başladı. Sevdiklerine sosyal medya platformları üzerinden Hayırlı Cumalar mesajları iletmek isteyenler için hadisli, dualı, ayetli, en yeni seçenekler sabah.com.tr'de. İşte, en güzel, anlamlı, hayırlı Cuma mesajı ve sözleri…

HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 | En yeni, anlamlı, hadisli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

Cuma mesajları 2024 sevilenlerle paylaşılmaya başladı. İbadetler için camilerin yolunu tutacak olan Müslümanlar bu özel günü kutlamak için en güzel kutlama mesajlarını araştırıyor. Mübarek üç ayların ilk kandilini geride kalırken, üç ayların manevi atmosferi solunmaya devam ederken 19 Ocak 2024 cuma mesajları örneklerinden seçmeler haberimizde…

HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 | En yeni, anlamlı, hadisli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

19 Ocak 2024 Cuma mesajları derlendi. Bu galeri ile Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları yapabilirsiniz.

İşte, Resimli Hayırlı Cumalar mesajları:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 | En yeni, anlamlı, hadisli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...

HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 | En yeni, anlamlı, hadisli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 | En yeni, anlamlı, hadisli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma'nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

SON DAKİKA