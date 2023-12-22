Giriş Tarihi: 22.12.2023 06:29 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 06:29

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 🤲|| 2023 Anlamlı, hadisli, kısa ve uzun hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri!

Müslümanlar için önemli olan bu günde "Cuma mesajları" araştırması hız kazandı. 7'den 70'e herkesin birbirine uzun, kısa, resimli, ayetli ve hadisli mesajlar ve sözler yolladığı Cuma gününün nezdinde Müslümanlar birbiriyle selamlaşıyor, sohbet ediyor. Cuma namazı öncesinde aile büyüklerine ve sevdiklerine hayırlı Cumalar dilemek isteyen vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde mesaj yollamak için arama motorlarında araştırmaya koyuluyor. İşte, İşte, anlamlı ve yeni cuma mesajları ve sözleri 22 Aralık 2023 yayında…