Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 🤲|| 2023 Anlamlı, hadisli, kısa ve uzun hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri!
Giriş Tarihi: 22.12.2023 06:29 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 06:29

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 🤲|| 2023 Anlamlı, hadisli, kısa ve uzun hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri!

Müslümanlar için önemli olan bu günde "Cuma mesajları" araştırması hız kazandı. 7'den 70'e herkesin birbirine uzun, kısa, resimli, ayetli ve hadisli mesajlar ve sözler yolladığı Cuma gününün nezdinde Müslümanlar birbiriyle selamlaşıyor, sohbet ediyor. Cuma namazı öncesinde aile büyüklerine ve sevdiklerine hayırlı Cumalar dilemek isteyen vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde mesaj yollamak için arama motorlarında araştırmaya koyuluyor. İşte, İşte, anlamlı ve yeni cuma mesajları ve sözleri 22 Aralık 2023 yayında…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 🤲|| 2023 Anlamlı, hadisli, kısa ve uzun hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri!

Mübarek günün gelmesiyle Cuma mesajları ve sözleri paylaşılmaya başlandı. Hadisler ve duaların içerisinde yer aldığı Cuma mesajları müslümanlar arasında paylaşılıyor. Binlerce kişi hayırlı Cumalar ve Cumanız mübarek olsun sözlerini paylaşırken, anlamlı, hadisli, kısa ve uzun hayırlı Cumalar mesajları ve sözlerini de SMS konuşmalarına ekliyor. İşte, Cuma mesajları ve sözleri için resimli, yazılı seçenekler...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 🤲|| 2023 Anlamlı, hadisli, kısa ve uzun hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri!

2023 ANLAMLI, HADİSLİ, KISA VE UZUN HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Hayırlı cumalar…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 🤲|| 2023 Anlamlı, hadisli, kısa ve uzun hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri!

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevla'mın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 🤲|| 2023 Anlamlı, hadisli, kısa ve uzun hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri!

Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 🤲|| 2023 Anlamlı, hadisli, kısa ve uzun hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri!

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

SON DAKİKA