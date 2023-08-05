Sigara zammı son dakika 5 Ağustos 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, marka marka en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika haberleri sosyal medyada yer alan paylaşımların ardından yakın takibe alındı. Tütün ürünü kullanıcıları marka marka güncel sigara fiyatları listesi araştırmasına çıktı. Geçtiğimiz aylarda peş peşe gelen sigaraya zam haberleri sonrası şimdi de bir sigara grubundaki tütüne zam yapıldı. 10 TL tutarındaki zam sonrası kullandıkları sigara fiyatının değişip değişmediğini merak eden kişiler yeni ve güncel rakamlar için resmi açıklamalara odaklandı. Peki, Bugün sigaraya zam mı geldi, var mı, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 5 Ağustos 2023 Sigara zammı haberleri sonrası marka marka sigara fiyatları listesi ve detaylar…