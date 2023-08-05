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Haberler Fotohaber Sigara zammı son dakika 5 Ağustos 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, marka marka en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 05.08.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 10:53

Sigara zammı son dakika 5 Ağustos 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, marka marka en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika haberleri sosyal medyada yer alan paylaşımların ardından yakın takibe alındı. Tütün ürünü kullanıcıları marka marka güncel sigara fiyatları listesi araştırmasına çıktı. Geçtiğimiz aylarda peş peşe gelen sigaraya zam haberleri sonrası şimdi de bir sigara grubundaki tütüne zam yapıldı. 10 TL tutarındaki zam sonrası kullandıkları sigara fiyatının değişip değişmediğini merak eden kişiler yeni ve güncel rakamlar için resmi açıklamalara odaklandı. Peki, Bugün sigaraya zam mı geldi, var mı, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 5 Ağustos 2023 Sigara zammı haberleri sonrası marka marka sigara fiyatları listesi ve detaylar…

Sigara zammı son dakika 5 Ağustos 2023 fiyat listesi: Sigaraya zam var mı, geldi mi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Marka marka sigara fiyatları listesi ile güncel rakamlar gündemdeki yerini koruyor. Sigara zammı son dakika haberleri tütün ürünü kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan sigaraya zam sonrası en ucuz fiyat 41 TL olmuştu. Ağustos ayına girilmesiyle beraber ise sosyal medyada bir sigara grubunda tütüne zam geldiği belirtildi. 10 TL'lik zam sonrası yeni ve güncel rakamlar sorgulanmaya başladı. Peki, Bugün sigaraya zam var mı, yapıldı mı, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 5 Ağustos 2023 Güncel sigara fiyatları listesi marka marka…

Sigara zammı son dakika 5 Ağustos 2023 fiyat listesi: Sigaraya zam var mı, geldi mi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: TÜTÜNE ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunda tütüne 10 TL zam geldi. Zam sonrası tütünün fiyatı 55 TL oldu. Zam sadece tütün bazlı olacak ve artış paket sigara fiyatlarına yansımayacak.

Geçtiğimiz Temmuz ayında bazı sigara gruplarınım tüm ürünlerine 5 TL zam gelmişti. Zamlı fiyatlar, 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmuştu.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellenmişti.

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Sigara zammı son dakika 5 Ağustos 2023 fiyat listesi: Sigaraya zam var mı, geldi mi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2023 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Temmuz ayında yapılan son zammın ardından fiyatlar 41 TL ile 48 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Güncel sigara fiyatları listesine göre; en düşük sigara fiyatı 41 TL; en pahalı sigara fiyatı ise 48 TL'den satışta.

Sigara zammı son dakika 5 Ağustos 2023 fiyat listesi: Sigaraya zam var mı, geldi mi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

Sigara zammı son dakika 5 Ağustos 2023 fiyat listesi: Sigaraya zam var mı, geldi mi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

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