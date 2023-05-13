Siirt Baykan seçim sonuçları! 2023 Baykan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Siirt'in Baykan ilçesinde de vatandaşlar oylarını kullanmalarının ardından "Siirt Baykan seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularını gündeme taşıyor. Oy verme işlemleri 14 Mayıs tarihinde 08.00-17.00 saatleri arasında tamamlanacak. Ardından ise görevliler titizlikle oy sayımına başlayacak. Siirt Baykan seçim sonuçlarını takip etmek isteyenler için bu başlık altında yer alan seçim ekranımızı hazırladık. Sizler de bu ekran üzerinden partilerin oy oranlarını anlık olarak takip edebilir, seçim sonuçlarına hızlı, anlık ve anlaşılır şekilde ulaşabilirsiniz.