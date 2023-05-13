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Haberler Fotohaber Siirt Baykan seçim sonuçları! 2023 Baykan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 19:27 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 19:31

Siirt Baykan seçim sonuçları! 2023 Baykan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Siirt'in Baykan ilçesinde de vatandaşlar oylarını kullanmalarının ardından "Siirt Baykan seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularını gündeme taşıyor. Oy verme işlemleri 14 Mayıs tarihinde 08.00-17.00 saatleri arasında tamamlanacak. Ardından ise görevliler titizlikle oy sayımına başlayacak. Siirt Baykan seçim sonuçlarını takip etmek isteyenler için bu başlık altında yer alan seçim ekranımızı hazırladık. Sizler de bu ekran üzerinden partilerin oy oranlarını anlık olarak takip edebilir, seçim sonuçlarına hızlı, anlık ve anlaşılır şekilde ulaşabilirsiniz.

Siirt Baykan seçim sonuçları! 2023 Baykan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Siirt Baykan'da seçim sonuçları merakla bekleniyor. Sandıklar açıldıkça oy oranları da netleşecek. Peki 2023 Siirt Baykan'da seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? Tüm bu sorularınıza yanıt bulacağınız seçim ekranı sabah.com.tr'de olacak. İşte özellikle de bu ilimizde ikamet eden vatandaşlarımızın merak ettiği Siirt Baykan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...

Siirt Baykan seçim sonuçları! 2023 Baykan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SİİRT BAYKAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Siirt Baykan Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz

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Siirt Baykan seçim sonuçları! 2023 Baykan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Siirt Baykan seçim sonuçları! 2023 Baykan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Siirt Baykan 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %44,90

Muharrem İnce: %6,04

Meral Akşener: %0,93

Selahattin Demirtaş: %46,88

Temel Karamollaoğlu: %1,04

Doğu Perinçek: %0,21

Siirt Baykan seçim sonuçları! 2023 Baykan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhur İttifakı %44,16

Millet İttifakı: %4,85

Ak Parti: %39,13

MHP:%4,67

CHP: %2,51

İYİ PARTİ: %1,18

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