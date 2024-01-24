Giriş Tarihi: 24.01.2024 06:57
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
06:57
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Hakkari’de deprem! 24 Ocak 2024 Salı AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi!
Kandilli ve AFAD verileriyle son depremler listesi! 23-4 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü belli oldu. 3.0 ve üzeri depremler merkez üssülerinde korku ve endişeye sebep oluyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar "son depremler, deprem mi oldu" şeklinde sorgulamalar yapıyorlar. İşte güncel verilerle AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi!