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Haberler Fotohaber HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: Yüksekova sallandı! Az önce Hakkari'de deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:20 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:37

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: Yüksekova sallandı! Az önce Hakkari'de deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son Dakika Hakkari'de deprem peş peşe meydana geliyor. Sarsıntıları hissedenler önce sosyal medyada araştırmalara başladı. AFAD son depremler listesi üzerinden depremin merkez üssü ve büyüklüğü araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan sismik grafik üzerinden fay hareketleri kontrol ediliyor. Hakkari deprem şiddeti ve derinliği öğrenildi. Yüksekova'daki sarsıntıyı Siirt'de de hissedenler oldu. Peki; az önce Hakkari'de deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: Yüksekova sallandı! Az önce Hakkari’de deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Hakkari deprem haberleri 31 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem listesinde en son deprem kontrol ediliyor. Şiddet, büyüklük, derinlik ve konum bilgileri gündemdeki yerini aldı. Bölge halkı peş peşe yaşanan depremlerin ardından sokaklara döküldü. Endişeli bekleyiş devam ediyor. Peki, Hakkari'de deprem mi oldu? İşte, Hakkari deprem bilgileri...

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: Yüksekova sallandı! Az önce Hakkari’de deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

HAKKARİ'DE PEŞ PEŞE DEPREM!

31 Aralık tarihinde meydana gelen deprem Hakkari Yüksekova'da gerçekleşti. Depremin şiddeti Kandili Rasathanesi tarafından 4.4 olarak ölçüldü. Ardından 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Hemen ardından 4.5 şiddetinde bir deprem daha ölçüldü.

Bölge halkı sokaklara dökülmüş durumda.

İşte sarsıntıya dair merak edilen bilgiler:

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HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: Yüksekova sallandı! Az önce Hakkari’de deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

HAKKARİ DEPREM

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Yüksekova (Hakkari)

Tarih:2023-12-31 Saat:19:37:50 TSİ

Enlem:37.34222 N Boylam:43.98806 E

Derinlik:7 km

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#DEPREM

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Yüksekova (Hakkari)

Tarih:2023-12-31 Saat:19:52:59 TSİ

Enlem:37.3825 N Boylam:44.00111 E

Derinlik:7 km

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HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: Yüksekova sallandı! Az önce Hakkari’de deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

#DEPREM

Büyüklük:4.5 (Mw)

Yer:Yüksekova (Hakkari)

Tarih:2023-12-31

Saat:20:06:03 TSİ

Enlem:37.53278 N Boylam:43.98472 E

Derinlik:2.52 km

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: Yüksekova sallandı! Az önce Hakkari’de deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan yaşanan son depremlerde merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri duyuruluyor.

Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün. İşte, en son deprem sorgulama ekranı:

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