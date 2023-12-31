HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: Yüksekova sallandı! Az önce Hakkari’de deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Hakkari deprem haberleri 31 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem listesinde en son deprem kontrol ediliyor. Şiddet, büyüklük, derinlik ve konum bilgileri gündemdeki yerini aldı. Bölge halkı peş peşe yaşanan depremlerin ardından sokaklara döküldü. Endişeli bekleyiş devam ediyor. Peki, Hakkari'de deprem mi oldu? İşte, Hakkari deprem bilgileri...