Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:20
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:37
HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: Yüksekova sallandı! Az önce Hakkari'de deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son Dakika Hakkari'de deprem peş peşe meydana geliyor. Sarsıntıları hissedenler önce sosyal medyada araştırmalara başladı. AFAD son depremler listesi üzerinden depremin merkez üssü ve büyüklüğü araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan sismik grafik üzerinden fay hareketleri kontrol ediliyor. Hakkari deprem şiddeti ve derinliği öğrenildi. Yüksekova'daki sarsıntıyı Siirt'de de hissedenler oldu. Peki; az önce Hakkari'de deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?