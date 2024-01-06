Giriş Tarihi: 06.01.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
11:30
SON DAKİKA MALATYA DEPREM | 6 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD verileri ile Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Son dakika Malatya deprem haberi... Doğanşehir merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Bu noktada ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Malatya deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler verileri ile belli oldu. İşte, 6 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika Malatya depremi bilgileri.