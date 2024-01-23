GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ 23 OCAK 2024 || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile şimdi deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Az önce deprem mi oldu 23 Ocak Salı günü için yanıt arıyor. 3 ve üzeri büyüklükte meydana gelen her sarsıntı paniğe sebep oluyor. Özellikle beklenen büyük İstanbul depremi sebebiyle Marmara merkezli sarsıntılar yakından takip ediliyor. Riskli bölgelerde yaşanan sarsıntılara ilişkin veriler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi raporları kontrol ediliyor. İşte en son depremler listesi ile MTA diri fay hattı haritası...