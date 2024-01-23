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Haberler Fotohaber GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ 23 OCAK 2024 || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile şimdi deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 08:23

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ 23 OCAK 2024 || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile şimdi deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle 3 ve üzeri büyüklükteki sarsıntılar korku ve paniğe sebep oluyor. Bölge bölge meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri takip ediliyor. Hissedilen her sallantının merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri bu listeler aracılığıyla öğrenilebiliyor. Son olarak yaşanan Hatay depremi gündemde. İşte, 23 Ocak 2024 son depremler listesi…

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ 23 OCAK 2024 || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile şimdi deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Az önce deprem mi oldu 23 Ocak Salı günü için yanıt arıyor. 3 ve üzeri büyüklükte meydana gelen her sarsıntı paniğe sebep oluyor. Özellikle beklenen büyük İstanbul depremi sebebiyle Marmara merkezli sarsıntılar yakından takip ediliyor. Riskli bölgelerde yaşanan sarsıntılara ilişkin veriler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi raporları kontrol ediliyor. İşte en son depremler listesi ile MTA diri fay hattı haritası...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ 23 OCAK 2024 || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile şimdi deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD VE KANDİLLİ VERİLERİ İLE 3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTEKİ SON DEPREMLER

Yer: Arsuz (Hatay)

Tarih: 2024-01-23

Saat: 04:50:53

Derinlik: 6.92 ML

Büyüklük: 3.3

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GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ 23 OCAK 2024 || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile şimdi deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Yer: Nurhak (Kahramanmaraş)

Tarih: 2024-01-23

Saat: 01:15:23

Derinlik: 7.0 ML

Büyüklük: 3.5

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ 23 OCAK 2024 || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile şimdi deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Yer: Akdeniz - [92.36 km] Gazipaşa (Antalya)

Tarih: 2024-01-22

Saat: 18:54:37

Derinlik: 9.27 ML

Büyüklük: 3.1

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ 23 OCAK 2024 || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile şimdi deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Yer: Khoy, West Azarbaijan (İran) - [51.02 km] Başkale (Van)

Tarih: 2024-01-22

Saat: 13:38:40

Derinlik: 7.0 ML

Büyüklük: 3.0

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