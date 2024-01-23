Giriş Tarihi: 23.01.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
08:23
GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ 23 OCAK 2024 || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile şimdi deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle 3 ve üzeri büyüklükteki sarsıntılar korku ve paniğe sebep oluyor. Bölge bölge meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri takip ediliyor. Hissedilen her sallantının merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri bu listeler aracılığıyla öğrenilebiliyor. Son olarak yaşanan Hatay depremi gündemde. İşte, 23 Ocak 2024 son depremler listesi…