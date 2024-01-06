Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DEPREMLER 6 OCAK 2024 || Bolu'dan korkutan haber! Bugün deprem mi oldu, nerelerde oldu, hangi illerde hissedildi?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 06:50 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 06:50

SON DEPREMLER 6 OCAK 2024 || Bolu'dan korkutan haber! Bugün deprem mi oldu, nerelerde oldu, hangi illerde hissedildi?

Son depremler listesi günün ilk ışıklarıyla beraber vatandaşlar tarafından kontrol ediliyor. Afad ve Kandilli verileri ile kayıt altına alınan depremler nerede, ne zaman, kaç şiddetinde sorularına yanıt veriyor. Anbean kaydedilen depremlere gece saatlerinde bir yenisi daha eklendi. Dört üzeri şiddetli olan depremin ayrıntıları gece itibariyle merak edilirken, tüm detaylar son depremler listesinde yerini alıyor. İşte, 6 Ocak 2024 dakika dakika kaydedilen son depremler ve ayrıntıları!

SON DEPREMLER 6 OCAK 2024 || Bolu’dan korkutan haber! Bugün deprem mi oldu, nerelerde oldu, hangi illerde hissedildi?

Ülke genelinde artan depremler, vatandaşları son depremler listesini kontrol ederken bulmasına sebep oluyor. Bu nedenle sabah.com.tr "Afad ve Kandilli verileriyle" dakika dakika son depremler listesini yayınlanıyor. 6 ocak 2024 Cumartesi günü olan kayıtlı depremler listesi okurlar için yayında. İşte, anbean kaydedilen son depremler ve detayları!

SON DEPREMLER 6 OCAK 2024 || Bolu’dan korkutan haber! Bugün deprem mi oldu, nerelerde oldu, hangi illerde hissedildi?

BOLU'DAN DEPREM HABERİ

Afad ve Kandilli verileri ile gece 01.03 sularında Bolu'nun merkezinde bi deprem meydana geldi.

Yerin 7.31 km altında derinliği olan depremin ayrıntıları ise şu şekilde;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DEPREMLER 6 OCAK 2024 || Bolu’dan korkutan haber! Bugün deprem mi oldu, nerelerde oldu, hangi illerde hissedildi?

#DEPREM
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2024-01-06
Saat:01:03:52 TSİ
Enlem:40.88194 N
Boylam:31.67194 E
Derinlik:7.31 km

SON DEPREMLER 6 OCAK 2024 || Bolu’dan korkutan haber! Bugün deprem mi oldu, nerelerde oldu, hangi illerde hissedildi?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 6 OCAK 2024 || Bolu’dan korkutan haber! Bugün deprem mi oldu, nerelerde oldu, hangi illerde hissedildi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA