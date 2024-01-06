Giriş Tarihi: 06.01.2024 06:50
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
06:50
SON DEPREMLER 6 OCAK 2024 || Bolu'dan korkutan haber! Bugün deprem mi oldu, nerelerde oldu, hangi illerde hissedildi?
Son depremler listesi günün ilk ışıklarıyla beraber vatandaşlar tarafından kontrol ediliyor. Afad ve Kandilli verileri ile kayıt altına alınan depremler nerede, ne zaman, kaç şiddetinde sorularına yanıt veriyor. Anbean kaydedilen depremlere gece saatlerinde bir yenisi daha eklendi. Dört üzeri şiddetli olan depremin ayrıntıları gece itibariyle merak edilirken, tüm detaylar son depremler listesinde yerini alıyor. İşte, 6 Ocak 2024 dakika dakika kaydedilen son depremler ve ayrıntıları!