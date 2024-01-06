SON DEPREMLER 6 OCAK 2024 || Bolu’dan korkutan haber! Bugün deprem mi oldu, nerelerde oldu, hangi illerde hissedildi?

Ülke genelinde artan depremler, vatandaşları son depremler listesini kontrol ederken bulmasına sebep oluyor. Bu nedenle sabah.com.tr "Afad ve Kandilli verileriyle" dakika dakika son depremler listesini yayınlanıyor. 6 ocak 2024 Cumartesi günü olan kayıtlı depremler listesi okurlar için yayında. İşte, anbean kaydedilen son depremler ve detayları!