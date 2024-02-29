Giriş Tarihi: 29.02.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
08:09
SON DEPREMLER LİSTESİ 28 ŞUBAT: AFAD ve Kandilli verileriyle deprem mi oldu, nerede oldu, büyüklüğü kaç?
Kandilli ve AFAD verileriyle son depremler listesi! 28 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü belli oldu. 3.0 ve üzeri depremler merkez üssülerinde korku ve endişeye sebep oluyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar "son depremler, deprem mi oldu" şeklinde sorgulamalar yapıyorlar. İşte güncel verilerle AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi!