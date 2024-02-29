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Giriş Tarihi: 29.02.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 08:09

SON DEPREMLER LİSTESİ 28 ŞUBAT: AFAD ve Kandilli verileriyle deprem mi oldu, nerede oldu, büyüklüğü kaç?

Kandilli ve AFAD verileriyle son depremler listesi! 28 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü belli oldu. 3.0 ve üzeri depremler merkez üssülerinde korku ve endişeye sebep oluyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar "son depremler, deprem mi oldu" şeklinde sorgulamalar yapıyorlar. İşte güncel verilerle AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ 28 ŞUBAT: AFAD ve Kandilli verileriyle deprem mi oldu, nerede oldu, büyüklüğü kaç?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorular yanıt buluyor. Ülkemizde yaşanan 3.0 şiddeti ve üzeri depremler verilerle vatandaşlarla paylaşılıyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar arama motorlarına yöneliyor. İşte Kandilli ve AFAD verileriyle 28 Şubat 2024 son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ 28 ŞUBAT: AFAD ve Kandilli verileriyle deprem mi oldu, nerede oldu, büyüklüğü kaç?
MUĞLA DEPREM
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
29.02.2024, 00:22:06 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 6.8 km
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SON DEPREMLER LİSTESİ 28 ŞUBAT: AFAD ve Kandilli verileriyle deprem mi oldu, nerede oldu, büyüklüğü kaç?
KARS DEPREM
SORKUNLU-DIGOR (KARS)
28.02.2024, 16:51:40 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km
SON DEPREMLER LİSTESİ 28 ŞUBAT: AFAD ve Kandilli verileriyle deprem mi oldu, nerede oldu, büyüklüğü kaç?

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Son depremler listesi ile öğrenilen deprem mi oldu bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemiyle takip ediliyor. Listede depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği bilgilerine ulaşılıyor.

3 ve üzerinde olan depremler de ilgili kurumların sosyal medya hesaplarında görülebiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

SON DEPREMLER LİSTESİ 28 ŞUBAT: AFAD ve Kandilli verileriyle deprem mi oldu, nerede oldu, büyüklüğü kaç?

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