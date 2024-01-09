Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 9 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem nerede oldu? En son depremler sorgula!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 08:27

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 9 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem nerede oldu? En son depremler sorgula!

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hissedenler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler ekranı araştırmasına çıkıyor. 9 Ocak 2024 son depremler Kandilli Rasathanesi listesi ile de irili ufaklı tüm depremlerin verileri kayıt altına alınıyor. Son olarak listeye eklenen Malatya ve Bursa depremi şiddeti, merkez üssü ve derinliği ile şehrin sakinlerinin gündeminde yer alıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 9 Ocak 2024 Salı AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı ve Türkiye deprem risk haritası

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 9 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem nerede oldu? En son depremler sorgula!

Son dakika deprem mi oldu sorusu her sarsıntı sonrası yanıtını arıyor. Afet bölgesinden deprem haberleri peş peşe geliyor. En ufak sarsını hisseden vatandaşlar şiddet, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerine erişmeye çalışıyor. Bu bağlamda ''En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?'' soruları gündemde yer alıyor. Son olarak meydana gelen 3 üzeri büyüklükteki Malatya depremi ve Bursa depremi bölge halkını endişelendirdi. Bugünkü sarsıntılar için 9 Ocak son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ekranı kontrol ediliyor. İşte, Dakika dakika 9 Ocak 2024 Salı son depremler listesi sorgulama ekranı…

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 9 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem nerede oldu? En son depremler sorgula!

AFAD VE KANDİLLİ VERİLERİ İLE 3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTEKİ SON DEPREMLER

Yer: Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.35 km] Mudanya (Bursa)

Tarih: 09-01-2024

Saat: 04:56:28

Enlem: 40.4133

Boylam: 28.8386

Derinlik: 10.63 ML

Büyüklük: 3.1

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 9 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem nerede oldu? En son depremler sorgula!

Yer: Pütürge (Malatya)

Büyüklük: 4.4 (Mw)

Tarih: 2024-01-08

Saat: 16:19:12 TSİ

Enlem: 38.28361 N

Boylam: 38.75306 E

Derinlik: 9.6 km

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 9 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem nerede oldu? En son depremler sorgula!

Yer: Gökova Körfezi (Akdeniz)

Tarih: 08.01.2024

Saat: 02:29:50 TSİ

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 13.7 km

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 9 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem nerede oldu? En son depremler sorgula!

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan yaşanan son depremlerde merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri duyuruluyor.

Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün. İşte, en son deprem sorgulama ekranı:

SON DAKİKA