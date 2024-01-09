SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 9 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem nerede oldu? En son depremler sorgula!

Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
08:27
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hissedenler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler ekranı araştırmasına çıkıyor. 9 Ocak 2024 son depremler Kandilli Rasathanesi listesi ile de irili ufaklı tüm depremlerin verileri kayıt altına alınıyor. Son olarak listeye eklenen Malatya ve Bursa depremi şiddeti, merkez üssü ve derinliği ile şehrin sakinlerinin gündeminde yer alıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 9 Ocak 2024 Salı AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı ve Türkiye deprem risk haritası…