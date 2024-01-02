Survivor All Star Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Furkan Kızılay’ın yaşam öyküsü

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre ( Havuç) karakteri ile tanındı.

Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul, Şile'de doğmuştur. Fitness öğretmeni ve antrenör olan babasının adı Emin Kızılay, annesinin adı Mine Kızılay'dır. Batur adında küçük bir erkek kardeşi vardır. Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliğinden mezun olmuştur. Sporcu olan babası sayesinde sıkı bir bir spor adamı olarak yetiştirilmiştir. İyi bir tenis oyuncusu olan Furkan Kızılay, İstanbul Bakırköyspor'da lisanslı tenisçi olmuştur. Furkan Kızılay, aynı zamanda çok iyi bir kayakçı ve mükemmel bir yüzücüdür.