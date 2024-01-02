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Haberler Fotohaber Survivor All Star Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Furkan Kızılay’ın yaşam öyküsü
Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:10 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:10

Survivor All Star Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Furkan Kızılay’ın yaşam öyküsü

TV8'de yılın ilk günü seyircilere merhaba diyecek olan Survivor bu yıl All Star formatında kırmızı ve mavi takımlar ile SMS oylaması olmadan gerçekleşecek. Kırmızı takım yarışmacıları arasında yer alan Furkan Kızılay, geçtiğimiz yılların hafızalara kazınan isimlerinden birisi. Türkiye onu Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre ( Havuç) karakteri ile tanımıştı. Peki; Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında nereli, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

Survivor All Star Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Furkan Kızılay’ın hayatı ve kariyeri

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay Survivor All Star 2024 kadrosunda kırmızı takımda yarışacak. Furkan Kızılay hayatı ve kariyeri merak ediliyor. SMS oylamasının olmadığı yeni sezonda nasıl bir performans sergileceği merak edilen ünlü isim hakkında "Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, nereli" gibi sorular merak ediliyor. İşte detaylar…

Survivor All Star Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Furkan Kızılay’ın hayatı ve kariyeri

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre ( Havuç) karakteri ile tanındı.
Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul, Şile'de doğmuştur. Fitness öğretmeni ve antrenör olan babasının adı Emin Kızılay, annesinin adı Mine Kızılay'dır. Batur adında küçük bir erkek kardeşi vardır. Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliğinden mezun olmuştur. Sporcu olan babası sayesinde sıkı bir bir spor adamı olarak yetiştirilmiştir. İyi bir tenis oyuncusu olan Furkan Kızılay, İstanbul Bakırköyspor'da lisanslı tenisçi olmuştur. Furkan Kızılay, aynı zamanda çok iyi bir kayakçı ve mükemmel bir yüzücüdür.

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Survivor All Star Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Furkan Kızılay’ın hayatı ve kariyeri

9 yaşındayken "5 maymun Çetesi" dizisiyle ilk kez oyunculuk deneyimini yaşayan Furkan Kızılay, sonraki senelerde sırasıyla, "Hayal Köy", "Kıvılcım" ve "Ayrılsak da Beraberiz" isimli dizilerde rol aldı. 12 yaşındayken ise dönemin en çok izlenen dizisi "Çocuklar Duymasın"nda yer alarak herkes tarafından tanınan kişi haline geldi. Burada canlandırdığı "Havuç Emre" karakteriyle Türk halkının hafızasına kazındı.

Survivor All Star Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Furkan Kızılay’ın hayatı ve kariyeri

2009 yılında şarkıcılığa da adım atarak "Aşksın Sen" isimli albümünü çıkardı. 2017 senesinde Survivor yarışmasına katıldı. Bu yarışma bitiminde "Aslan Ailem" isimli dizide rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürdü.

Survivor All Star Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Furkan Kızılay’ın hayatı ve kariyeri

KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

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