Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:10
Survivor All Star Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Furkan Kızılay’ın yaşam öyküsü
TV8'de yılın ilk günü seyircilere merhaba diyecek olan Survivor bu yıl All Star formatında kırmızı ve mavi takımlar ile SMS oylaması olmadan gerçekleşecek. Kırmızı takım yarışmacıları arasında yer alan Furkan Kızılay, geçtiğimiz yılların hafızalara kazınan isimlerinden birisi. Türkiye onu Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre ( Havuç) karakteri ile tanımıştı. Peki; Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında nereli, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…