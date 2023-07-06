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Giriş Tarihi: 06.07.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 07:49

Threads nedir, nasıl kayıt olunur? Instagram Threads uygulaması özellikleri neler, nasıl kullanılır?

Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın tweet görüntüleme sınırlaması hareketinin ardından Meta şirketinden bir atılım geldi. Twitter'a rakip olması beklenen Threads uygulamasının kullanıma sunulması üzerine teknoloji tutkunları Threads nedir, nasıl kayıt olunur ve indirilir gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. Instagram'da bu uygulamayı gören sosyal medya kullanıcıları uygulamanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Threads uygulaması özellikleri neler, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? İşte Meta'nın yeni uygulamasının özellikleri…

Threads nedir, nasıl kayıt olunur? Instagram Threads uygulaması özellikleri neler, nasıl kullanılır?

Threads uygulamasını yayına alan Meta, Twitter'a rakip olmaya hazırlanıyor. Instagram'da "arkadaşın Threads'de ilk kez bir şey paylaştı" bildirimiyle karşılaşan kullanıcılar, Threads nedir, nasıl kayıt olunur ve ne işe yarar gibi sorularla araştırma yapmaya başladı. 6 Temmuz'dan itibaren kullanıma açılan ve Twitter'a benzerliğiyle dikkat çeken uygulama, tıpkı diğer Meta uygulamaları gibi Instagram hesabına bağlanarak kullanılabilecek. Peki, Threads uygulaması özellikleri neler, nasıl kullanılır? İşte Threads uygulamasının özellikleri.

Threads nedir, nasıl kayıt olunur? Instagram Threads uygulaması özellikleri neler, nasıl kullanılır?

THREADS NEDİR?
Facebook'un sahibi Meta, Twitter'a rakip uygulaması Threads'i kullanıma açtı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, uygulama açıldıktan sonra "Threads'e hoşgeldiniz" paylaşımını yaptı.

Instagram'la bağlantılı olarak çalışan Threads, uzmanlara göre son dönemde Twitter'da yaşanan değişimlerden memnun olmayan kullanıcıları kendine çekme potansiyeli taşıyor.

Metin tabanlı uygulamada tek seferde 500 harfe kadar paylaşım yapılabiliyor.

Threads'te, Twitter'da olduğu gibi yazılı mesajların yanı sıra linkler, fotoğraflar ve videolar paylaşılabiliyor.

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Threads nedir, nasıl kayıt olunur? Instagram Threads uygulaması özellikleri neler, nasıl kullanılır?

THREADS'E NASIL KAYIT OLUNUR?

Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.

Uygulama 100'den fazla ülkede kullanıma açılsa da henüz Avrupa Birliği'nden erişilemiyor. Bunun nedeniyse Avrupa Birliği'nde kullanıcı verilerine dair düzenlemeler.

THREADS UYGULAMASI NASIL KULLANILIR VE NE İŞE YARAR?
Meta tarafından yapılan açıklamada, "Threads'de toplulukların bugün ilgilendikleri konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışabileceği bir yer olacak. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğerlerini takip edip onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendinize ait sadık bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

Threads nedir, nasıl kayıt olunur? Instagram Threads uygulaması özellikleri neler, nasıl kullanılır?

ZUCKERBERG, MUSK'IN "KAFES DÖVÜŞÜ" TEKLİFİNİ KABUL ETMİŞTİ

Threads'in açılma duyurusunun, Musk'ın, Zuckerberg'e "kafes dövüşü" teklifinden sonra gelmesi dikkati çekti.

Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuş, Zuckerberg de 22 Haziran'da yaptığı sosyal medyadaki paylaşımında, "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

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