Threads nedir, nasıl kayıt olunur? Instagram Threads uygulaması özellikleri neler, nasıl kullanılır?

Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın tweet görüntüleme sınırlaması hareketinin ardından Meta şirketinden bir atılım geldi. Twitter'a rakip olması beklenen Threads uygulamasının kullanıma sunulması üzerine teknoloji tutkunları Threads nedir, nasıl kayıt olunur ve indirilir gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. Instagram'da bu uygulamayı gören sosyal medya kullanıcıları uygulamanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Threads uygulaması özellikleri neler, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? İşte Meta'nın yeni uygulamasının özellikleri…