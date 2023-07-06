Threads nedir, nasıl kayıt olunur? Instagram Threads uygulaması özellikleri neler, nasıl kullanılır?

THREADS'E NASIL KAYIT OLUNUR?

Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.

Uygulama 100'den fazla ülkede kullanıma açılsa da henüz Avrupa Birliği'nden erişilemiyor. Bunun nedeniyse Avrupa Birliği'nde kullanıcı verilerine dair düzenlemeler.

THREADS UYGULAMASI NASIL KULLANILIR VE NE İŞE YARAR?

Meta tarafından yapılan açıklamada, "Threads'de toplulukların bugün ilgilendikleri konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışabileceği bir yer olacak. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğerlerini takip edip onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendinize ait sadık bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.