Yarın İzmir’de okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi İzmir’de okullar açık mı, kapalı mı? Gözler İzmir Valiliği’nde!

İZMİR'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA; TSUNAMİ ETKİSİ YARATTI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, İzmir'de dün akşam saatlerinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Konak ilçesi Alsancak semti ile Karşıyaka'nın Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taştı. Deniz suları kaldırımlar ile birleşti, yollar göle döndü.

Çok sayıda ev, iş yeri ve dükkanı su bastı. Talatpaşa Bulvarı da sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Kordonboyu'nda mahsur kalan vatandaşlar ise botlar ile kurtarıldı.

Zarar gören elektrik trafolarından kaynaklı bölgesel elektrik kesintileri yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, deniz seviyesinin 1 metre yükseldiği taşkına 1200 personel ve 250 iş makinesi ile müdahale ediyor. Sağanak nedeniyle çalışmalar, güçlükle sürdürülüyor.