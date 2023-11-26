Yarın İzmir’de okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi İzmir’de okullar açık mı, kapalı mı? Gözler İzmir Valiliği’nde!

Yarın İzmir'de okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oldu. Yoğun yağışın ardından Konak ilçesi Alsancak semti ile Karşıyaka'nın Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taştı. Deniz suları kaldırımlar ile birleşti, çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı. Hal böyleyken şehirde eğitim gören öğrenciler ve velilerin gözü kulağı İzmir Valiliği son dakika duyurularına çevrildi. Peki, 27 Kasım Pazartesi İzmir'de okullar tatil mi oldu, açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? İşte haftalık hava durumu ve tüm detaylar…