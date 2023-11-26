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Haberler Fotohaber Yarın İzmir’de okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi İzmir’de okullar açık mı, kapalı mı? Gözler İzmir Valiliği’nde!
Giriş Tarihi: 26.11.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 14:07

Yarın İzmir’de okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi İzmir’de okullar açık mı, kapalı mı? Gözler İzmir Valiliği’nde!

Yarın İzmir'de okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oldu. Yoğun yağışın ardından Konak ilçesi Alsancak semti ile Karşıyaka'nın Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taştı. Deniz suları kaldırımlar ile birleşti, çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı. Hal böyleyken şehirde eğitim gören öğrenciler ve velilerin gözü kulağı İzmir Valiliği son dakika duyurularına çevrildi. Peki, 27 Kasım Pazartesi İzmir'de okullar tatil mi oldu, açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? İşte haftalık hava durumu ve tüm detaylar…

Yarın İzmir’de okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi İzmir’de okullar açık mı, kapalı mı? Gözler İzmir Valiliği’nde!

27 Kasım Pazartesi İzmir'de okullar tatil mi sorusunun yanıtı kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı sonrası İzmir'de şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Konak ve Karşıyaka ilçelerinde deniz taştı, sokaklar ve caddeler göle döndü. Bu noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu sorgulanıyor. Konu ile ilgili İzmir Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; yarın İzmir'de okullar açık mı, kapalı mı, tatil olacak mı? İşte, 27-31 Kasım hava durumu ile bölgeden son gelişmeler…

Yarın İzmir’de okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi İzmir’de okullar açık mı, kapalı mı? Gözler İzmir Valiliği’nde!

İZMİR'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA; TSUNAMİ ETKİSİ YARATTI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, İzmir'de dün akşam saatlerinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Konak ilçesi Alsancak semti ile Karşıyaka'nın Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taştı. Deniz suları kaldırımlar ile birleşti, yollar göle döndü.

Çok sayıda ev, iş yeri ve dükkanı su bastı. Talatpaşa Bulvarı da sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Kordonboyu'nda mahsur kalan vatandaşlar ise botlar ile kurtarıldı.

Zarar gören elektrik trafolarından kaynaklı bölgesel elektrik kesintileri yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, deniz seviyesinin 1 metre yükseldiği taşkına 1200 personel ve 250 iş makinesi ile müdahale ediyor. Sağanak nedeniyle çalışmalar, güçlükle sürdürülüyor.

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Yarın İzmir’de okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi İzmir’de okullar açık mı, kapalı mı? Gözler İzmir Valiliği’nde!

'İKİNCİ KEZ YÜKSELME İHTİMALİ DÜŞÜK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deniz kabarması olarak adlandırılan durumun tsunami etkisi yarattığını ve denizin karadan yüzlerce metre içerilere ilerlediğini belirterek "1200 mesai arkadaşımız, 250 iş makinesi ile geceden beri su tahliyesi yapıyor. Vatandaşlarımızın bu durumdan en az etkilenmesi için İZSU, İtfaiye ve Fen İşleri ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz" dedi.

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin modellerine göre, denizde ikinci bir yükselme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Verilere göre, rüzgarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi ile denizin çekilmeye başlayacağı bildirildi.

Yarın İzmir’de okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi İzmir’de okullar açık mı, kapalı mı? Gözler İzmir Valiliği’nde!

SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan illeri tek tek sıraladı. Uyarı yapılan illerde sağanak, kuvvetli rüzgar ve yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Yarın İzmir’de okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi İzmir’de okullar açık mı, kapalı mı? Gözler İzmir Valiliği’nde!

İŞTE TURUNCU KOD VERİLEN İLLER

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce,

Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa,

Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

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