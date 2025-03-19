Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!
Giriş Tarihi: 19.03.2025 21:51 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 21:51

Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, ülke genelinde eğitimi etkileyebilir. Soğuk hava dalgası birçok bölgeyi sararken, yetkililerden peş peşe uyarılar geliyor. Meteoroloji, buzlanma ve kar yağışına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. 20 Mart Perşembe günü Yozgat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu. Peki, Yozgat'ta yarın okullar tatil mi?

Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitim ara veriliyor. Meteoroloji, 20 Mart Perşembe günü Yozgat'ta sıcaklıkların düşeceğini ve kar yağışının etkisini artıracağını duyurdu. Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Yozgat'ta yarın okullar tatil mi?

Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?(20 MART PERŞEMBE)

Yozgat'ta il merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, "20 Mart 2025 Perşembe günü il merkezi ve Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşeceğinin görülmesi ve tipi nedeni göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an Kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler 20 Mart 2025 Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Öte yandan eğitim öğretime ara verilmeyen Yerköy ve Şefaatli ilçelerinin, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca karar alacakları ifade edildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!

YOZGAT HAVA DURUMU

Yozgat'ta hava durumu soğuk ve karlı seyrini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre, 20 Mart Perşembe günü şehirde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği tahmin edilirken, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Vatandaşların trafikte ve açık alanlarda tedbirli olmaları öneriliyor.

Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!

20 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Samsun, Sinop, Ordu, Şırnak, Hakkâri, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!