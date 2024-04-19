Giriş Tarihi: 19.04.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
08:05
Orta Doğu'da beklenen oldu! Misilleme sonrası İsrail, İran'ı vurdu: Art arda patlama sesleri
İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliğini vurmasının ardından Tahran yönetimi İsrail'e kamikaze done ve füze saldırısı ile misillemede bulunmuştu. Dünya kamuoyunda büyük tepki çeken bu saldırının ardından İsrail sabaha karşı İran'ı füzelerle vurdu. İran'ın İsfahan kentindeki havalimanı ve çevresinde art arda patlama sesleri duyuldu. Bu gelişmelerin ardından İran Devlet Televizyonu ülke genelinde tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.