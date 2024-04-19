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Haberler Galeri Orta Doğu'da beklenen oldu! Misilleme sonrası İsrail, İran'ı vurdu: Art arda patlama sesleri
Giriş Tarihi: 19.04.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 08:05

Orta Doğu'da beklenen oldu! Misilleme sonrası İsrail, İran'ı vurdu: Art arda patlama sesleri

İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliğini vurmasının ardından Tahran yönetimi İsrail'e kamikaze done ve füze saldırısı ile misillemede bulunmuştu. Dünya kamuoyunda büyük tepki çeken bu saldırının ardından İsrail sabaha karşı İran'ı füzelerle vurdu. İran'ın İsfahan kentindeki havalimanı ve çevresinde art arda patlama sesleri duyuldu. Bu gelişmelerin ardından İran Devlet Televizyonu ülke genelinde tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Orta Doğu’da beklenen oldu! Misilleme sonrası İsrail, İran’ı vurdu: Art arda patlama sesleri

İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğine düzenlediği saldırı ile iki ülke arasında yaşanan gerginlik, İran'ın dron ve roketlerle gerçekleştirdiği misilleme ile dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.


Orta Doğu’da beklenen oldu! Misilleme sonrası İsrail, İran’ı vurdu: Art arda patlama sesleri

Bu saldırının ardından güvenlik kaynakları bu sabaha karşı İsrail'in füzelerle İran'a saldırı düzenlediğini duyurdu. İran'ın Hava Kuvvetlerine ev sahipliği yapan İsfahan kentindeki havalimanı ve çevresinde patlama seslerinin duyulduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Suriye ve Irak'taki İran hedeflerinin de saldırı altında olduğu belirtildi.

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Orta Doğu’da beklenen oldu! Misilleme sonrası İsrail, İran’ı vurdu: Art arda patlama sesleri

Güvenlik kaynakları saldırının ardından İran Ulusal Güvenlik Konseyinin acil toplantı yaptığını kaydetti. Ayrıca İran savunma sisteminin aktif hale getirildiği ve uçan bazı objeleri vurduğu iddia edildi.

İran Devlet Televizyonundan ise ülke genelinde tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu


Orta Doğu’da beklenen oldu! Misilleme sonrası İsrail, İran’ı vurdu: Art arda patlama sesleri

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da yerel kaynaklara dayandırarak, İsfahan'ın kuzeydoğusundaki Kehcavaristan şehrinde bir patlamanın duyulduğunu bildirdi.

Orta Doğu’da beklenen oldu! Misilleme sonrası İsrail, İran’ı vurdu: Art arda patlama sesleri

Bu seslerin nedeninin henüz bilinmediğini ifade eden Fars, Kehcavaristan şehrinin, İsfahan Havalimanı'nın ve Ordu Hava Kuvvetleri'nin 8'inci Üssü'nün yakınında yer aldığını aktardı.

İran'ın devlet haber ajansı, birçok ilde hava savunma bataryalarının ateşlediğini duyurdu.

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