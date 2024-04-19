Orta Doğu’da beklenen oldu! Misilleme sonrası İsrail, İran’ı vurdu: Art arda patlama sesleri

Bu saldırının ardından güvenlik kaynakları bu sabaha karşı İsrail'in füzelerle İran'a saldırı düzenlediğini duyurdu. İran'ın Hava Kuvvetlerine ev sahipliği yapan İsfahan kentindeki havalimanı ve çevresinde patlama seslerinin duyulduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Suriye ve Irak'taki İran hedeflerinin de saldırı altında olduğu belirtildi.

