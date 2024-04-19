Video Dünya İran: “İsrail'in saldırısı hiçbir hasara yol açmadı” | Video
İran: “İsrail'in saldırısı hiçbir hasara yol açmadı” | Video

İran: “İsrail'in saldırısı hiçbir hasara yol açmadı” | Video

19.04.2024 | 09:32

İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust, “Söz konusu patlama sesi İsfahan’daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İran'ın İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda yerel saatle 04.00'da patlama sesi duyuldu. İsfahan Havalimanı ve İran ordusuna ait Şikari 8'inci Ana Jet Hava Üssü'ne yönelik bir dizi insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. İran devlet televizyonu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve saldırının engellendiğini duyurdu. İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Söz konusu patlama sesi İsfahan'daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı" dedi.
İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise İran'a yapılan saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA'ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İran: “İsrail’in saldırısı hiçbir hasara yol açmadı” | Video 01:06
İran: “İsrail'in saldırısı hiçbir hasara yol açmadı” | Video 19.04.2024 | 09:32
İsrail’den İran’a karşı saldırı | Video 00:44
İsrail'den İran'a karşı saldırı | Video 19.04.2024 | 08:49
Filistinli çocuklar Gazze’deki çadırda hafızlık dersi alıyor | Video 04:39
Filistinli çocuklar Gazze'deki çadırda hafızlık dersi alıyor | Video 18.04.2024 | 15:50
Dubai’de selde mahsur kalan kedi, aracın kapısına tutunarak yardım bekledi | Video 00:24
Dubai'de selde mahsur kalan kedi, aracın kapısına tutunarak yardım bekledi | Video 18.04.2024 | 14:47
ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yedi | Video 00:24
ABD Başkanı Biden: "Amcamı yamyamlar yedi" | Video 18.04.2024 | 11:16
AB Konseyi Başkanı Charles Michel: Türkiye ile olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz | Video 08:29
AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "Türkiye ile olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz" | Video 18.04.2024 | 08:47
Tunus’a giden İtalya Başbakanı Meloni’ye protesto | Video 02:05
Tunus'a giden İtalya Başbakanı Meloni'ye protesto | Video 17.04.2024 | 15:21
Pakistan’da yolcu otobüsü, tanker ve kamyonet birbirine girdi: 8 ölü | Video 02:57
Pakistan'da yolcu otobüsü, tanker ve kamyonet birbirine girdi: 8 ölü | Video 17.04.2024 | 12:47
Dubai Uluslararası Havalimanı’nda uçaklar sel sularında güçlükle ilerledi | Video 00:41
Dubai Uluslararası Havalimanı’nda uçaklar sel sularında güçlükle ilerledi | Video 17.04.2024 | 13:11
Rusya’da nehirdeki su seviyesi tehlikeli sınırı aştı | Video 04:10
Rusya’da nehirdeki su seviyesi tehlikeli sınırı aştı | Video 17.04.2024 | 12:19
Dubai’de son 75 yılın en şiddetli yağışı | Video 03:30
Dubai'de son 75 yılın en şiddetli yağışı | Video 17.04.2024 | 12:48
Pes dedirten olay! Kredi çektirmek için bankaya ceset götürdü | Video 01:16
Pes dedirten olay! Kredi çektirmek için bankaya "ceset" götürdü | Video 17.04.2024 | 10:45
Borrell’den İran-İsrail yorumu: Uçurumun eşiğinden uzaklaşmak zorundayız | Video 04:06
Borrell'den İran-İsrail yorumu: "Uçurumun eşiğinden uzaklaşmak zorundayız" | Video 17.04.2024 | 08:55
Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi | Video 01:11
Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi | Video 16.04.2024 | 14:35
Avustralya’da bıçaklı saldırgana meydan okuyan Fransa vatandaşına süresiz vize | Video 01:05
Avustralya'da bıçaklı saldırgana meydan okuyan Fransa vatandaşına süresiz vize | Video 16.04.2024 | 14:35
Trump’a yönelik tarihi “sus payı” davası jüri seçimi ile başladı | Video 00:50
Trump’a yönelik tarihi “sus payı” davası jüri seçimi ile başladı | Video 16.04.2024 | 14:35
Afganistan’da sel: 50 ölü, 36 yaralı | Video 01:30
Afganistan'da sel: 50 ölü, 36 yaralı | Video 16.04.2024 | 14:22
Umman’da sel felaketi: 18 ölü | Video 06:32
Umman’da sel felaketi: 18 ölü | Video 16.04.2024 | 14:17
İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Şifa Hastanesinde toplu mezar bulundu | Video 05:53
İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Şifa Hastanesinde toplu mezar bulundu | Video 16.04.2024 | 13:45
Danimarka’da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası alevlere teslim oldu | Video 01:01
Danimarka'da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası alevlere teslim oldu | Video 16.04.2024 | 12:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA