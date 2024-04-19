İran: “İsrail'in saldırısı hiçbir hasara yol açmadı” | Video
İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust, “Söz konusu patlama sesi İsfahan’daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı” dedi.
İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise İran'a yapılan saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA'ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.
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