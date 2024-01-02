Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Japonya'da yeni felaket: Uçakta dev patlama! Alevler içindeki uçak ikiye bölündü
Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 15:29

SON DAKİKA | Japonya'da yeni felaket: Uçakta dev patlama! Alevler içindeki uçak ikiye bölündü

Son dakika haberleri: Japonya'da deprem felaketinin ardından havaalanında akılalmaz bir uçak kazası yaşandı. Başkent Tokyo yakınlarında bulunan Haneda Havalimanı pistinde bir uçak alevlere teslim oldu. Pistte taksi yaptığı sırada motor kısmında meydana gelen patlamanın ardından uçakta bulunan 367 yolcu ve 12 kişilik mürettebat tahliye edildi. Japan Airlines'a ait olan yolcu uçağının, deprem nedeniyle yardım malzemesi taşıyan sahil güvenlik uçağıyla çarpıştığı öğrenildi.Öte yandan, yolcu uçağıyla çarpışan Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) ait uçaktaki 6 personelden 5'inin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazadan kurtulan pilotun sağlık durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
SON DAKİKA | Japonya’da yeni felaket: Uçakta dev patlama! Alevler içindeki uçak ikiye bölündü

Son dakika haberleri: 2024 yılına 7.6'lık deprem felaketi ile giren Japonya'da akılalmaz bir felaket daha yaşandı.

SON DAKİKA | Japonya’da yeni felaket: Uçakta dev patlama! Alevler içindeki uçak ikiye bölündü

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda facia gibi bir kaza meydana geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Japonya’da yeni felaket: Uçakta dev patlama! Alevler içindeki uçak ikiye bölündü

GÖVDESİ İKİYE AYRILDI

New Chitose Havalimanı'ndan Haneda Havalimanı'na giden Japon Hava Yolları'na ait 516 sefer sayılı uçağın, inişi sırasında Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpıştığı açıklandı.

SON DAKİKA | Japonya'da yeni felaket: Uçakta dev patlama! | Video

SON DAKİKA | Japonya’da yeni felaket: Uçakta dev patlama! Alevler içindeki uçak ikiye bölündü

Görevlilerin söndürme çalışmaları sürerken, yangının nedeninin uçağın motorunun yerle temas etmesi olabileceği aktarıldı.

SON DAKİKA | Japonya’da yeni felaket: Uçakta dev patlama! Alevler içindeki uçak ikiye bölündü

Sosyal medyadaki görüntülerde, uçağın motor bölgesindeki alevlerin kabine ilerlemesi yer alıyor.

Tokyo Havalimanı'nda 2 uçak çarpıştı! Korkunç görüntüler... | Video

SON DAKİKA