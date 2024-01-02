Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
15:29
SON DAKİKA | Japonya'da yeni felaket: Uçakta dev patlama! Alevler içindeki uçak ikiye bölündü
Son dakika haberleri: Japonya'da deprem felaketinin ardından havaalanında akılalmaz bir uçak kazası yaşandı. Başkent Tokyo yakınlarında bulunan Haneda Havalimanı pistinde bir uçak alevlere teslim oldu. Pistte taksi yaptığı sırada motor kısmında meydana gelen patlamanın ardından uçakta bulunan 367 yolcu ve 12 kişilik mürettebat tahliye edildi. Japan Airlines'a ait olan yolcu uçağının, deprem nedeniyle yardım malzemesi taşıyan sahil güvenlik uçağıyla çarpıştığı öğrenildi.Öte yandan, yolcu uçağıyla çarpışan Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) ait uçaktaki 6 personelden 5'inin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazadan kurtulan pilotun sağlık durumunun ise ağır olduğu belirtildi.