SON DAKİKA | Japonya'da yeni felaket: Uçakta dev patlama! | Video
Son dakika haberleri: Japonya'da deprem felaketinin ardından havaalanında bir uçak alevlere teslim oldu.
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