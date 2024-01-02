Video Dünya Tokyo Havalimanı'nda 2 uçak çarpıştı! Korkunç görüntüler... | Video
Tokyo Havalimanı'nda 2 uçak çarpıştı! Korkunç görüntüler... | Video

Tokyo Havalimanı'nda 2 uçak çarpıştı! Korkunç görüntüler... | Video

02.01.2024 | 12:46

Son dakika haberleri: Japonya'da deprem felaketinin ardından havaalanında bir uçak alevlere teslim oldu. Pistte iki uçağın çarpışması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Uçağın içinde 400'e yakın yolcunun olabileceği bildirildi.

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