Tokyo Havalimanı'nda 2 uçak çarpıştı! Korkunç görüntüler... | Video

Son dakika haberleri: Japonya'da deprem felaketinin ardından havaalanında bir uçak alevlere teslim oldu. Pistte iki uçağın çarpışması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Uçağın içinde 400'e yakın yolcunun olabileceği bildirildi.